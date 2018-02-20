12:19, 20 Şubat 2018 Salı

İsrail ve Mısır arasında 15 milyar dolarlık gaz anlaşması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail'deki doğalgaz sahalarında faaliyet yürüten Delek Drilling ve Noble Energy şirketleri, Mısır şirketi Dolphin Energy ile 15 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

İsrail gazetesi Jerusalem Post'un haberine göre, 10 yıllık anlaşmayla iki şirket Mısır'a yılda 7 milyar metreküp doğalgaz sevk edecek.

Doğalgazın yarısı İsrailli Delek ve ABD'li Noble Energy tarafından işletilen Tamar sahasından, yarısı ise yine aynı şirketlerin işlettiği ve gelecek yıl faaliyete geçmesi beklenen Leviathan'dan sağlanacak.

Mısır'a gaz sevkiyatı için şirketlerin, Gazze kıyısındaki Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattı ile Ürdün'den geçen Pan-Arap hattı dahil çeşitli seçenekleri değerlendirdiği bildirildi.

Mısır'a toplam doğalgaz sevkiyatının 64 milyar metreküpü bulabileceği belirtiliyor. Anlaşmanın duyurulmasının ardından Tel Aviv borsasında petrol ve doğalgaz hisse endeksi yüzde 15 yükseldi.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de, anlaşmanın Mısır'la ilişkileri güçlendireceğini belirterek "Bu, Ortadoğu'daki barış anlaşmalarından bu yana imzaladığımız en önemli anlaşma" dedi.

İsrail, 2016'da da Ürdün'le gaz sevkiyatı için anlaşma imzalamıştı.

Öte yandan bu ay başında basına yansıyan haberlerde, Türkiye ve İsrail arasında gergin olan ilişkilerin, İsrail’in Leviathan sahasından çıkarılan doğalgazı Türkiye’ye getirecek boru hattı projesine gölge düşürdüğü iddia edilmişti.