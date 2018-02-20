12:27, 20 Şubat 2018 Salı

Refah Sınır Kapısı Mısır'da mahsur kalanlar için açıldı



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Mısır, Gazze'nin dünyaya açılan Refah Sınır Kapısını mahsur kalan 69 kişinin geçişi için açtığı belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gazze'deki Refah Sınır Kapısı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 10 günden uzun süredir Mısır topraklarında mahsur kalan 69 Filistinliyi taşıyan otobüs Gazze'ye ulaştı. Söz konusu kişilerin 8 ve 9 Şubat tarihleri için açılan Refah'ın aniden kapatılması nedeniyle sınırın Mısır tarafında mahsur kaldığı kaydedildi. Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in denetiminde bulunuyor. Söz konusu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor. Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah sınır kapısını neredeyse tamamen kapalı tutuyor.

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