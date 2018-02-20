İpek yolu demir hattı Ankara’da şekillenecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlenecek olan, “Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği: Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'' Çalıştayı için gün sayıyor. Düzenlenen çalıştaya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sn. Ahmet Arslan katılacağı ve çalıştayın 22 Şubat 2018 tarihinde, Ankara Tren Garı - The Ankara Hotel’de gerçekleştirileceği ifade edildi.
İki oturum halinde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun bölge ülkelerine ekonomik, sosyal ve kültürel katkılarının anlatılacağı çalıştaya Azerbaycan, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçileri ile birlikte milletvekilleri, akademisyenler ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri katılacağı kaydedildi.
EkoAvrasya’an yapılan açıklamaya göre, ''Demir İpek Yolu'' olarak da bilinen ‘Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun açılışı, 30 Ekim 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev, Gürcistan Başbakanı Sn. Giorgi Kvirikaşvili, Kazakistan Başbakanı Sn. Bakıtcan Sagintayev ve Özbekistan Başbakanı Sn. Abdulla Aripov’un teşrifleriyle, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de uluslararası bir törenle gerçekleştirilmişti” denildi.
ÜÇÜNCÜ BÜYÜK PROJE
Enerji sektöründe ‘Bakü-Tiflis-Ceyhan’ ve ‘Bakü-Tiflis-Erzurum’ projelerinden sonra Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında gerçekleşen üçüncü büyük proje olması sebebiyle ‘Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’, bölgesel işbirliğinin en önemli göstergelerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Öte yandan, Asya, Avrupa ve Afrika’yı birbirine bağlayan proje, başta lojistik olmak üzere birçok sektörde ekonomik hareketliliğin yanı sıra; Türkiye ve Türk cumhuriyetlerin ulaşım ağlarını birbirine bağlayan yeni ve etkin bir seçenek sundu. Projenin bu bağlamda, bölgede ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerinin daha da güçlenmesine; ayıca Çin yatırımlarının bölgeye ulaşmasında önemli katkılar sağlaması bekleniyor.
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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında gerçekleşen bölgesel işbirliğinin en önemli göstergelerinden birisi olan ‘Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’ projesi için 22 Şubat tarihinde EkoAvrasya ve Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği bir çalıştay düzenleyecek
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