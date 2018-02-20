Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrin kuşatması' mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytib Dalı Harerkatı'na ilişkin, "Adım attığımız her yerin bundan sonra güvenli olarak kalması bizim için çok önemli. Aynı şekilde sahada belirli hazırlıkların da yapılması zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecektir." dedi.

"HERKESİN HAKKINDAN GELİRİZ "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğini belirten, "Adete bir orta oyununa, tiyatro müsameresine dönen bu rezilliği bitirmek yerine daha ileriye taşıyanlar kimseye değil sadece kendi itibarlarına darbe vurduklarını bilmelidirler. Bu gidişle dünya üzerinde böylesine iki yüzlü, yalancı, düzenbaz bir ülkeye güvenip de yol yürüyecek, ortak politika izleyecek devlet kalır mı bilemiyoruz. Daha bize söylediklerinin yankısı dinmeden arkalarını dönüp bambaşka sözler edenlere bizim vereceğimiz değer de işte bu kadar olur. Türkiye olarak sınırlarımız boyunca ve sınırlarımız içinde başımıza musallat edilen terör örgütleriyle öyle veya böyle baş eder hepsinin de hakkından Allah'ın izniyle geliriz." ifadelerini kullandı.

"BU ALÇAKLIKLAR İSTİSMAR DEĞİL BİLAKİS İZMİHLALDİR"

Çocuk istismarına karşı idari tedbir ve yasal düzenlemeleri en kısa sürede hayata geçireceklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son günlerde ardı ardına karşımıza çıkan çocuklara yönelik alçakça saldırılarla ilgili haberler bizi bu sorumluluklarımız konusunda düşünmeye, kendimizi sigaya çekmeye yöneltmelidir. Her ne kadar genellikle istismar sözüyle ifade ediliyorsa da çocuklara yönelik bu alçaklıklar istismar değil, alenen izmihlaldir, toplumumuzu çöküşe götürecek birer dinamittir, alçaklıktır."