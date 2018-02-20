14:18, 20 Şubat 2018 Salı

Mısırlı siyasetçi Ebul Futuh'tan "mücadeleye devam" mesajı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi'yi eleştiren beyanatlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdulmunim Ebul Futuh’un cezaevinden gönderdiği mesajda, "Mücadelemize devam ediyoruz." dediği belirtildi.

Ülke dışında yaşayan ve Güçlü Mısır Partisi’ne yakınlığı ile bilinen Mısırlı aktivist Tekadum el-Hatib, Twitter hesabından Ebul Futuh’un cezaevinden mesaj gönderdiğini yazdı.

Hatib paylaşımında, “Abdulmunim Ebul Futuh’tan ilk mesaj: Yenilmedik, teslim olmadık ve onurlu bir şekilde mücadeleye devam ediyoruz." İfadelerini kullandı.

Ebul Futuh, 14 Şubat Çarşamba günü başkent Kahire’de gözaltına alınmıştı. Parti tarafından gözaltı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi eleştiren beyanatlarda bulunan Ebu'l Futuh'un, ülkeye dönüşünün ardından güvenlik güçlerince gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Abdulmunim Ebu'l Futuh 11 Şubat pazar günü Al Jazeera'ya verdiği demeçte, Sisi'yi siyasi bir geçmişe sahip olmamakla ve devleti yönetememekle suçlamış, halkı "Sizi ya yönetirim ya da öldürür veya hapse atarım." metoduyla yönettiğini söylemişti.

Güçlü Mısır Partisi ve Ebul Futuh’un ailesinden ise mesaj ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı.