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İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi
İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi

Bakırköy, Bahçelievler ve Beykoz'un bazı bölgelerinde, yarın ve 22 Şubat'ta su kesintisi yapılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul'da Bakırköy, Bahçelievler ve Beykoz'un bazı kesimlerinde, yarın ve 22 Şubat'ta su kesintisi uygulanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, bağlantı çalışmaları nedeniyle yarın 09.00 ile 22 Şubat 01.00 arasında 16 saat süreyle Bakırköy'de Ataköy 1. Kısım, Zeytinlik, Cevizlik, Sakızağacı, Yenimahalle, Osmaniye, Kartaltepe ve Zuhuratbaba mahalleleri ile Bahçelievler'de Bahçelievler Mahallesi'ne su verilemeyecek.

Beykoz'da da yenileme çalışmaları nedeniyle yarın 23.00 ile 22 Şubat 11.00 arasında 12 saat süreyle Kavacık, Acarlar, Zerzavatçıköy, Elmalı, Görele, Polonezköy, Örnekköy ve Alibahadır mahallelerinin tamamı ile Rüzgarlıbahçe, İncirköy, Çubuklu, Çiğdem, Gümüşsuyu, Kanlıca ve Soğuksu mahallelerinin bir kısmı su alamayacak.



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İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi






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