Çocuk istismarcılarına 'kimyasal' ceza yasası geliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin, "çocuklara yönelik suçlarla ilgili olarak yapılan çalışmalar" konusundaki sorusu üzerine, bu sorunun çözümüne ilişkin birçok başlığın bulunduğunu belirtti. Gül, bunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulunda da ele alındığını bildirdi.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında ilgili bakanların arasında bulunduğu bir komisyonun kurulduğunu aktaran Gül, "Bütün tedbirleri, sorunların çözümüne yönelik yapılması gereken diğer tüm adımların hepsini de masaya yatırıp değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.
Özgecan Aslan cinayetinin ardından, Türk Ceza Kanunu'na yönelik çalışmalar yapıldığını anımsatan Gül, ancak ihtiyaçlar ve gelişmeler karşısında hangi adımların atılacağı konusunun titizlikle ele alındığını söyledi.
Adalet Bakanlığınca, kimyasal kastrasyonla ilgili çıkarılan, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi Hakkında Yönetmelik'in yürütmesinin, Danıştay tarafından "yok edilme" ibaresinden dolayı durdurulduğunu belirten Gül, bu konu üzerinde çalıştıklarını aktardı.
Gül, "Mahkeme kararıyla, infaz süresince, kimyasallarla cinsel isteği azaltma ve ortadan kaldırma konusunu birkaç gün içinde yürürlüğe koyma hususunda irademiz var." diye konuştu.
Farklı bir düzenleme ile bu konuyu değerlendireceklerini belirten Gül, "Bunu da karara bağlayacağız veya kanunla değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "idam cezası geldiği takdirde destek vereceklerine" ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Gül, "Bunlar tabii ki parlamentonun vereceği karar. Bu karar, grup başkanlarımızın, partilerimizin yetkili organlarının vereceği bir karardır. Bu hususta bir söz söylemek şu anda doğru değil." cevabını verdi.
"İttifak görüşmelerine" ilişkin bir soru üzerine de Bakan Gül, siyasi partilerin sandıktan çıkan oylarının hiçbirinin zayi olmayacağı, seçme hakkının hiçbir şekilde ihlal edilmeyeceği bir düzenleme yapıldığını söyledi.
Öte yandan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da "çocuklara karşı işlenen suçlar konusunda kurulan komisyona" ilişkin soru üzerine, komisyonda konuyla ilgili her şeyin masaya yatırılacağını ve vatandaşların duyarlılıkları da dikkate alınarak çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.
Myanmar, Bangladeş, Pakistan, Suudi Arabistan, Almanya ve ABD'de aktif olarak çalışan Arakanlı Müslüman gazeteciler TRT'de görecekleri 2 haftalık medya eğitimleri başladı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Aydın, "Türk makine üreticileri ve ihracatçıları, gelecek vadeden Etiyopya tarım endüstrisi pazarına girmeyi planlıyor" dedi
Başbakan Yıldırım, Ivanov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi
Eski HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay adli kontrolle serbest bırakıldı
Ağrı Valisi Elban, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapacak PÖH'ler ile yemekte bir araya geldi
Adalet Bakanı Gül, çocuk istismarına ilişkin, kimyasal hadımın birkaç gün içinde gündeme gelebileceğini söyledi
Bakırköy, Bahçelievler ve Beykoz'un bazı bölgelerinde, yarın ve 22 Şubat'ta su kesintisi yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçileceğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa, ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da kurulacak bir darağacında boğazına yağlı urgan dolanmalıdır." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Afrin konusunda 'rejim ile PYD/YPG anlaştı' haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, birtakım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1715 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
Hocalı Katliamı'nın 26. yılı nedeniyle, Yeni Dünya Vakfı tarafından Ankara'da anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Azerbaycanlı milletvekili Elman Memmedov, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve çok sayıda davetli katıldı.
695 sayılı KHK ile haklarında işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler için OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvuru süreci yarın bitiyor.
FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli oeprasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 170 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcılıklarına yeni atanan Muslu ve İşliyen göreve başladı.
Senegal'in başkenti Dakar'da, Türk firmalarınca yapımı tamamlanan Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nı Aralık 2017'deki açılışından bu yana 354 bin 970 yolcu kullandı.