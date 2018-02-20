14:36, 20 Şubat 2018 Salı

Ağrı'da görevli PÖH'ler Afrin'e gidecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ağrı'da görevli bir grup özel harekat polisi (PÖH) Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Afrin'e gidecek.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürütülen harekata katılacak PÖH'ler ile yemekte buluştu.

Elban, burada yaptığı konuşmada, harekatın meşruluğu, doğruluğu ve kutsiyeti konusunda milletin tereddüdü bulunmadığını ifade etti.

Harekat ile millet, devlet ve inançlı olmanın gereğinin yerine getirildiğini aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Milletimiz, askerimiz, jandarmamız, polisimiz ve orada görev alan diğer personellerimiz için her vakit dua ediyor. Söz konusu vatan, devletin bekası, milletin bütünlüğü, inancımız ve bayrağımız olduğunda hamdolsun bu vatan için gözünü kırpmadan canını feda etmeye hazır iman ve şuurla donanmış neslimiz var. Bizler kendi çocuğunu yağmur altında battaniyeye sarmayıp zarar görmesin diye cephaneyi muhafaza eden ninelerin torunlarıyız. Kalbimiz, gönlümüz ve dualarımız sizinle. Rabb'im gittiğiniz gibi çok çabuk gelmeyi de nasip eylesin. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun."

Yemeğe, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve Afrin'e gidecek PÖH'ler katıldı.