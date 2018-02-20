14:44, 20 Şubat 2018 Salı

Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 polis öldü





Afganistan Farah ilçesindeki polis karakoluna Taliban güçlerince yapılan saldırıda 8 polisin hayatını kaybettiği belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Balabuluk ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi. Farah Valiliği sözcüsü Muhammed Nasır Mehri, militanların, ilçedeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırının ardından bölgeye ulaşan takviye birlikler ve militanlar arasında çatışma çıktığını ifade eden Mehri, çatışmada 13 militanın öldürüldüğünü belirtti. Görgü tanıkları, saldırıda 20 polisin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 26 polisin öldüğü ve 3 karakolun kontrolünün ele geçirildiği iddia edildi.

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