14:56, 20 Şubat 2018 Salı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay serbest bırakıldı





Eski HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay adli kontrolle serbest bırakıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın, adli kontrol şartıyla salıverilmesi kararlaştırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin 11 Şubat Pazar günü yapılan 3. Olağan Büyük Kongresi'nde terör propagandası içerikli konuşma yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemalbay, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Kemalbay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Kemalbay'ın adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.

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