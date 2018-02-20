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Sisi'yi eleştiren siyasetçi terör listesine alındı
Sisi'yi eleştiren siyasetçi terör listesine alındı

Geçen hafta gözaltına alınan Mısırlı muhalif siyasetçi Ebul Futuh, Başsavcı Sadık'ın talebi üzerine terör listesine eklendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi eleştiren beyanatlarda bulunduğu gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdulmunim Ebul Futuh'un terör listesine dahil edildiği belirtildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA, Başsavcı Nebil Sadık'ın talebi üzerine mahkemenin Ebul Futuh ve adı açıklanmayan diğer 15 kişiyi terör listesine aldığını duyurdu.

Mısır yasalarına göre resmi gazetede yayımlandıktan sonraki 60 gün içinde karara itiraz edilebileceği bildirildi.

"MÜCADELEYE DEVAM" DEMİŞTİ

Gözaltındaki muhalif siyasetçi Ebul Futuh, Mısırlı aktivist Tekadum el-Hatib aracılığıyla "mücadeleye devam" mesajı vermişti.

Ülke dışında yaşayan ve Güçlü Mısır Partisi’ne yakınlığı ile bilinen Hatib, bugün Twitter hesabından Ebul Futuh'un cezaevinden mesaj gönderdiğini paylaşmış ve "Abdulmunim Ebul Futuh'tan ilk mesaj: Yenilmedik, teslim olmadık ve onurlu bir şekilde mücadeleye devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ebul Futuh, 14 Şubat'ta başkent Kahire'de gözaltına alınmıştı. Güçlü Mısır Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi eleştiren beyanatlarda bulunan Ebul Futuh'un, İngiltere'nin başkenti Londra'dan dönüşünün ardından güvenlik güçlerince gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Abdulmunim Ebul Futuh 11 Şubat'ta Al Jazeera'ye verdiği demeçte, Sisi'yi siyasi bir geçmişe sahip olmamakla ve devleti yönetememekle suçlamış, halkı "Sizi ya yönetirim ya da öldürür veya hapse atarım." metoduyla yönettiğini söylemişti.



İlgili Konular abdulmunim Ebul Futuh Mısır Sisi
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