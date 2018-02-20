15:20, 20 Şubat 2018 Salı

Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, Türkiye'de





Başbakan Yıldırım, Ivanov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Ivanov'u Çankaya Köşkü'nün kapısında karşıladı. Yıldırım ve Ivanov, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra çalışma yemeğine geçti. Yemeğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ve Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras da katıldı.

İlgili Konular makedonya gyorge ivanov

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.