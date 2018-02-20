15:28, 20 Şubat 2018 Salı

Orta Anadolu firmaları Etiyopya pazarına girecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreteri Özkan Aydın, Türk makine üreticileri ve ihracatçılarının gelecek vadeden Etiyopya tarım endüstrisi pazarına girmeyi planladığını bildirdi.

Etiyopya-Türkiye İş Forumu, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlendi.

OAİB Genel Sekreteri Aydın, forumda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 büyük Türk tarım makinesi üreticisi ve ihracatçısı ile Etiyopya pazarını keşfetmek ve iş adamlarını Etiyopya'nın iş dünyasına tanıtmak için burada olduklarını söyledi.

Aydın, Etiyopya'nın, Afrika ve bölgenin gelişmekte olan tarım pazarı kapısı konumunda bulunduğunu, bu nedenle Türk tarım makinesi üreticisi ve ihracatçılarını Etiyopya'ya yönlendirdiklerini belirterek, "Türk makine üreticileri ve ihracatçıları, gelecek vadeden Etiyopya tarım endüstrisi pazarına girmeyi planlıyor." dedi.

Etiyopya Ticaret ve Sektörel Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Webu Mengist de forumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Etiyopya'nın en büyük ve en önemli ticari ortağı olduğunu ifade ederek, Etiyopya'nın, bölgede sanayi merkezi haline gelmeye çalıştığını, bunun hem Türkiye hem de Etiyopya için bir fırsat olduğunu söyledi.

Verilen bilgiye göre, Etiyopya'da 187'den fazla Türk şirketi, yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım yaparken, 10 binden fazla kişiye de istihdam sağladı.

Metal ve metal ürünleri, makine, elektrikli cihaz ve yedek parça ithal eden Etiyopya'nın ihraç ettiği ürünler arasında ise sebze, susam, yağlı tohumlar, deri ve deri ürünleri bulunuyor.

Türkiye'den Etiyopya'ya 2016'da yapılan ihracat 439,73 milyon dolar olurken, Türkiye'nin Etiyopya'dan yaptığı ithalat 35,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.