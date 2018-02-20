15:44, 20 Şubat 2018 Salı

Arakanlı Müslüman gazetecilere Türkiye'de medya eğitimi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünyadan ve Türkiye'den çeşitli akademisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan Arakan Platformu ve Dışişleri Bakanlığı iş birliğinde 14 Arakanlı Müslüman gazeteciye TRT'de medya eğitimi başlatıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünyanın en çok zulme uğrayan etnik azınlığı kabul edilen Arakanlı Müslümanların yıllardır uğradıkları zulmü dünyaya duyurmaları ve eğitimli bireyler haline gelmelerini amaçlayan programa katılan gazeteciler verilen öğle yemeğinde buluştu.

Arakan Platformu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı, yemekte yaptığı konuşmada, Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) ile yaptıkları görüşmelerin ardından tamamen gönüllülük esasına dayanan platformu oluşturduklarını anlattı.

Arakan'da Müslümanlara yönelik zulmün yıllardır sürdüğüne işaret eden Balcı, "Eğitim, sağlık ve insan kaynakları gibi temel ihtiyaçların geliştirilmesi Arakanlı Müslümanlar için önemli. Arakanlı Müslümanların birlik olması önemli. İnşallah eğitim çalışmaları verimli olur, hayırlara vesile olur." dedi.

Arakan Rohingya Birliği (ARU) Başkanı Dr. Wakar Uddin, "Dünya çapında yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman var ve bunları bir araya getirmek oldukça zor. Bu eğitim sonunda katılımcılar sadece TRT'nin medya bilgisini edinmeyecek. Ayrıca dünyadaki Arakanlı Müslümanların nasıl bir araya geleceklerinin bilgisini de edinecekler." diye konuştu.

Myanmar hükümetine karşı tüm Arakanlı Müslümanların ortak bir amaç uğruna mücadele verdiğine dikkati çeken Uddin, "Hepimiz aynı şey için savaşıyoruz, öyleyse neden bir arada olmayalım?" ifadesini kullandı.

Katılımcılar ise kendilerine böyle bir imkan sunulduğu için TRT ve Türkiye hükümetine teşekkür ederken, Arakanlı Müslümanlarla ilgili yapılan haberlerden dolayı AA'ya şükranlarını sundu.

Myanmar, Bangladeş, Pakistan, Suudi Arabistan, Almanya ve ABD'de aktif olarak çalışan Arakanlı Müslüman gazetecilerin dün başlayan medya eğitimi 2 hafta sürecek.