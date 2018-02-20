17:09, 20 Şubat 2018 Salı

İtalya'da seçim öncesinde siber saldırı uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalya'da, 4 Mart'ta düzenlenecek genel seçimleri etkilemeye yönelik "örtülü kampanya" ve siber saldırılara karşı uyarı yapıldı.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ve Güvenlik İstihbarat Bölümü Genel Direktörü Alessandro Pansa, Başbakanlık'ta (Palazzo Chigi), Güvenlik İçin Bilgi Politikası Yıllık Raporu'nu açıkladı.

Gentiloni, burada yaptığı konuşmada, İtalya’da “devleti yıkmaya çalışma mikrobunun” tekrardan yayılabileceğini belirterek, “Sosyal huzursuzlukların şiddetle dışa vurumu ve şiddet içerikli siyasi aşırıcılık gibi iç radikalleşme risklerine karşı savaşmalıyız. Bir saldırı olmadan herkes gösteri yapma özgürlüğüne sahiptir.” dedi.

Raporda, ülkede 4 Mart'ta yapılacak genel seçimleri etkilemeye yönelik "örtülü kampanya"lara ve siber saldırılara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, konuyla ilgili "yüksek bir risk" bulunduğu bildirildi.

DEAŞ UYARISI

Raporda ayrıca İtalya’daki terörizm tehlikesinin "somut ve güncel" olduğu kaydedildi.

İtalya’nın DEAŞ’ın hedeflerinden olduğu ifade edilen raporda, özellikle “yurt içinde gelişen aşırılıkçıların” yarattığı tehlikeye vurgu yapıldı.

Yabancı savaşçı tehlikesinin altının çizildiği raporda, yine de 2017’de İtalya’dan savaş bölgelerine yeni bir yabancı savaşçı geçişinin kaydedilmediğine işaret edildi.

Raporda, DEAŞ’ın İtalyanca hasmane mesajlar yayınladığına dikkat çekilerek, terör örgütünün "İtalyanca konuşan ve radikalleşmiş İtalyan üyeleriyle inançlarını yayma, İtalya’dan sınır dışı edilmiş yabancı savaşçı ve kişilerle bağlantı kurma" gibi faaliyetler yürüttüğü bildirildi.

DEAŞ’ın 2017 yılında Avrupa’da 18 eylem gerçekleştirdiği ve halen Batı ülkelerine saldırma potansiyeli bulunduğu aktarılan raporda, örgütün Suriye ve Irak’ta kaybettiği bölgelerin "bireysel eylem" propagandasına ağırlık vermesine sebep olduğu ifade edildi.