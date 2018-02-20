17:29, 20 Şubat 2018 Salı

Lübnan'daki Suriyeli mülteci kampında yangın

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Lübnan'ın güneyindeki Vezzani kentinde Suriyeli mültecilerin yaşadığı bir kampta dün gece başlayan yangın büyüyerek 15 çadırın tamamen yanmasına ve maddi hasara neden olduğu bildirildi.

AA muhabirinin Suriye sınırındaki kampta yaşayan mültecilerden aldığı bilgiye göre, çadırda bulunan sobanın yangına neden olduğu ve çadırların birbirine yakın olması nedeniyle kısa sürede büyüdüğü tespit edildi. Yangının, mültecilerin kendi imkanları ile söndürüldüğü ifade edildi.

Çıkan yangında herhangi bir yaralanma olayı yaşanmazken, bölgede faaliyet yürüten Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), yangında çadırları zarar gören 60 civarında Suriyeli mülteci için yeni çadır kurduğu aktarıldı.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin büyük bir kısmı çadır kamplarda yaşıyor. Kış aylarında ısınabilmek için çadır içerisinde soba veya elektrikli ısıtıcı kullanıyorlar. Bu durum bazen yangınlara neden oluyor. Lübnan'daki Suriyeli mülteci kamplarında son 3 ayda çıkan yangınlarda 8 kişi hayatını kaybetti.

Vezzani şehrinde, birbirine yakın farklı kamplarda 8 binden fazla Suriyeli mülteci yaşıyor.

Lübnan makamlarına göre ülkedeki Suriyeli mülteci sayısı bir buçuk milyon civarında. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) bu rakamın 997 bin 905'e düştüğünü bildirilmişti.