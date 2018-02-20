Bosna Hersek'e yönelen göçmenlerin sayısı artıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Bosna Hersek'teki temsilcileri, son dönemde ülkeye giren sığınmacı sayısında önemli bir artış gözlemlendiğini, ancak henüz bir sığınmacı krizinin söz konusu olmadığını ifade etti.
BMMYK ve IOM temsilcileri, Ortadoğu'daki savaş ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk edip Batı Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenların son dönemde alternatif rota olarak Bosna Hersek'i kullanmaya başlamaları üzerine basın toplantısı düzenledi.
IOM Bosna Hersek Temsilcisi Peter Van der Auweraert, Bosna Hersek'e son dönemde giren sığınmacı sayısında gözlemlenen artışa dikkati çekerek, "Sığınmacıların sayısında bir artış mevcut, ancak bir sığınmacı krizi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Bosna Hersek'e giren sığınmacı sayısının çok yüksek rakamlara çıkmayacağını savunan Van der Auweraert, "Türkiye ve AB arasında imzalanan anlaşma sayesinde, Balkan ülkelerinde 2015-2016 yıllarında yaşanana benzer bir sığınmacı akını beklemiyoruz." dedi.
Van der Auweraert, Türkiye'nin göçmenlara özellikle eğitim ve iş alanlarında önemli imkanlar sağladığına işaret ederek, "AB'nin göçmenlar için eskisi kadar çekici olmadığı kanaatindeyim. Türkiye'den aldığım izlenim de bunu kanıtladı." diye konuştu.
BMMYK Bosna Hersek Temsilcisi Anne Christine Eriksson da sığınmacı krizinde Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, uluslararası kuruluşların da göçmenlar konusunda Bosna Hersek'e yardımlarını beklediklerini ifade etti.
Bosna Hersek'teki sığınmacı sayısının artma olasılığına karşın devletin hazırlıklı olması gerektiğini aktaran Eriksson, "Trnovo'daki sığınmacı merkezi yakın zamanda doluydu. Bu durum yeniden tekrarlanabilir. Devlet organlarıyla sürekli irtibattayız." dedi.
Eriksson, kesin olmamakla birlikte BMMYK verilerine göre Balkan rotasında bulunan ülkelerde halen 40 bin ila 50 bin arasında sığınmacı bulunduğunu sözlerine ekledi.
Balkan rotası olarak da bilinen Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan hattının 9 Mart 2016 tarihinde kapatılmasının ardından yasa dışı yollardan Batı Avrupa'ya ilerlemeye devam eden göçmenlar, son günlerde alternatif güzergah olarak Bosna Hersek'e yönelmişti. Bosna Hersek Sınır Polisinden yapılan açıklamada, 2017 yılında Bosna Hersek'e toplam 754 sığınmacı girdiği belirtilirken, bu sayının 2018'in ocak ayında 458 olduğu kaydedilerek, son dönemde yaşanan artışa dikkat çekilmişti. Ülkeye en çok Pakistan, Cezayir, Afganistan, Suriye, Libya, Fas ve İran'dan sığınmacı geldiği ifade edilen açıklamada, bu kişilerin Bosna Hersek'te kalmayı planlamadıkları ve bu nedenle Zvornik, Trebinje ve Velika Kladusa gibi sınır şehirlerine yöneldikleri aktarılmıştı.
ABD Başkanı Trump, Rusya'nın RS-26 tipi balistik füzeleri ile 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanan nükleer kuvvetlerle anlaşmaları ihlal edip etmediğini inceleme talimatı verdi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine, içinde beyaz toz bulunan bir zarf gönderildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre zarfın içinde zararlı bir maddeye rastlanmadığı kaydedildi.
İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi Warsi, ada basınında çıkan Müslüman karşıtı haberlerin toplumu zehirlediğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü.
Irak Başbakanı İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin havalimanlarında merkezi yönetime bağlı güvenlik gücünün bulunması şartını kabul ettiğini ve bu havalimanlarını yakında uluslararası uçuşlara açacaklarını söyledi.
Eski CIA Direktörü Brennan, ABD Başkanı Trump'ın, sosyal medyadan Rusya'ya karşı selefi Obama'dan daha sert bir politika izlediğini iddia etmesine tepki gösterdi
Suriye'nin İdlib ili sakinleri, Esad rejiminin Doğu Guta kuşatmasını ve son dönemde artan saldırıları protesto etti.
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında, danışmanları vasıtasıyla bir yargı yetkilisine, karısı hakkındaki "soruşturmayı kapatma karşılığı başsavcılık teklif ettiği" gerekçesiyle yeni bir dosya daha açıldı.
Generations Futures adlı derneğin raporuna göre Fransa'da meyvelerin yüzde 72,6'sında böcek zehirinde kullanılan pestisit maddesi bulunuyor, sebzelerin de yüzde 40'ında pestisit tespit edildi.
Dünya Sağlık Örgütü, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 688 bine ulaştığını duyurdu.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, BMGK'de Filistin sorununun çözümü için çok taraflı bir mekanizma kurulması ve Filistin'in BM'de üye olarak tanınması çağrısı yaptı.
Alman Silahlı Kuvvetlerinin tüm alanlarında personel ve teçhizat yetersizliği olduğu açıklandı.
Afrin’e ilerlemeye çalışan Esad yanlısı grupların, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 km kala geri çekildiği bildirildi
İsrail Başbakanı Netanyahu ile bağlantılı son yolsuzluk dosyası kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Netanyahu'nun eski Basın Danışmanı Nir Hefetz ve İletişim Bakanlığı Genel Direktörü Shlomo Filber'in bulunduğu ortaya çıktı
Almanya'da SPD üyeleri, SPD'nin CDU/CSU partileri ile üzerinde anlaştığı koalisyon protokolünü oylamaya başladı.
BMMYK ve IOM'un Bosna Hersek'teki temsilcileri, Bosna Hersek'e giren göçmen sayısında önemli bir artış gözlemlendiğini, ancak henüz bir göçmen krizinin söz konusu olmadığını açıkladı.