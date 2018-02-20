Güncelleme: 18:12, 20 Şubat 2018 Salı

Bosna Hersek'e yönelen göçmenlerin sayısı artıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Bosna Hersek'teki temsilcileri, son dönemde ülkeye giren sığınmacı sayısında önemli bir artış gözlemlendiğini, ancak henüz bir sığınmacı krizinin söz konusu olmadığını ifade etti.

BMMYK ve IOM temsilcileri, Ortadoğu'daki savaş ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk edip Batı Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenların son dönemde alternatif rota olarak Bosna Hersek'i kullanmaya başlamaları üzerine basın toplantısı düzenledi.

IOM Bosna Hersek Temsilcisi Peter Van der Auweraert, Bosna Hersek'e son dönemde giren sığınmacı sayısında gözlemlenen artışa dikkati çekerek, "Sığınmacıların sayısında bir artış mevcut, ancak bir sığınmacı krizi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'e giren sığınmacı sayısının çok yüksek rakamlara çıkmayacağını savunan Van der Auweraert, "Türkiye ve AB arasında imzalanan anlaşma sayesinde, Balkan ülkelerinde 2015-2016 yıllarında yaşanana benzer bir sığınmacı akını beklemiyoruz." dedi.

Van der Auweraert, Türkiye'nin göçmenlara özellikle eğitim ve iş alanlarında önemli imkanlar sağladığına işaret ederek, "AB'nin göçmenlar için eskisi kadar çekici olmadığı kanaatindeyim. Türkiye'den aldığım izlenim de bunu kanıtladı." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÖNEMLİ"

BMMYK Bosna Hersek Temsilcisi Anne Christine Eriksson da sığınmacı krizinde Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, uluslararası kuruluşların da göçmenlar konusunda Bosna Hersek'e yardımlarını beklediklerini ifade etti.

Bosna Hersek'teki sığınmacı sayısının artma olasılığına karşın devletin hazırlıklı olması gerektiğini aktaran Eriksson, "Trnovo'daki sığınmacı merkezi yakın zamanda doluydu. Bu durum yeniden tekrarlanabilir. Devlet organlarıyla sürekli irtibattayız." dedi.

Eriksson, kesin olmamakla birlikte BMMYK verilerine göre Balkan rotasında bulunan ülkelerde halen 40 bin ila 50 bin arasında sığınmacı bulunduğunu sözlerine ekledi.

Balkan rotası olarak da bilinen Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan hattının 9 Mart 2016 tarihinde kapatılmasının ardından yasa dışı yollardan Batı Avrupa'ya ilerlemeye devam eden göçmenlar, son günlerde alternatif güzergah olarak Bosna Hersek'e yönelmişti. Bosna Hersek Sınır Polisinden yapılan açıklamada, 2017 yılında Bosna Hersek'e toplam 754 sığınmacı girdiği belirtilirken, bu sayının 2018'in ocak ayında 458 olduğu kaydedilerek, son dönemde yaşanan artışa dikkat çekilmişti. Ülkeye en çok Pakistan, Cezayir, Afganistan, Suriye, Libya, Fas ve İran'dan sığınmacı geldiği ifade edilen açıklamada, bu kişilerin Bosna Hersek'te kalmayı planlamadıkları ve bu nedenle Zvornik, Trebinje ve Velika Kladusa gibi sınır şehirlerine yöneldikleri aktarılmıştı.