Güncelleme: 18:29, 20 Şubat 2018 Salı

Almanya'da SPD üyeleri koalisyon oylamasına başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) üyeleri, SPD'nin Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile üzerinde anlaştığı koalisyon protokolünü oylamaya başladı.

SPD'nin 463 binden fazla üyesi bugünden itibaren 2 Mart’a kadar koalisyon sözleşmesini kabul edip etmeyecekleri yönünde oy verecek. Oylamanın sonuçlarının 4 Mart'ta açıklanması bekleniyor.

SPD’de özellikle partinin gençlik teşkilatı "Jusos" ile sol kanat, CDU/CSU ile koalisyon kurulmasına karşı çıkıyor. Bu nedenle parti yönetimi bölgesel toplantılar düzenleyerek protokolün kabul edilmesi için kampanya başlattı.

SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles, üyelere protokole onay vermeleri çağrısında bulunarak, "Koalisyon sözleşmesinin içeriğindeki başarılar için mücadele etmeye değer." ifadelerini kullandı.

İnsanların hayat şartlarını iyileştirmek istediklerini ifade eden Nahles, "Koalisyona girip girmeme konusuna yalnız parti yönetimi olarak değil, tüm sosyal demokratlarla birlikte karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

SPD, 2013’te de CDU/CSU ile koalisyona girmeden önce üyelerine koalisyon protokolünü ilk kez oylatmış ve protokole yüzde 75 onay çıkmıştı.

CDU/CSU ve SPD, hükümet kurma hedefiyle yaptıkları görüşmeleri 7 Şubat’ta sonlandırarak hazırladıkları koalisyon protokolü üzerinde anlaşmaya varmıştı.

CDU ise 26 Şubat'ta düzenlenecek kurultayda koalisyon protokolünü delegelerin onayına sunacak.

SPD'li üyelerden ve CDU'lu delegelerden onay çıkması durumunda Almanya'da hükümet şekillenecek, aksi takdirde erken seçim gündeme gelebilecek.

Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Merkel liderliğinde CDU/CSU ve SPD'den oluşan "büyük koalisyon" ile yönetildi.