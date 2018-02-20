Güncelleme: 18:48, 20 Şubat 2018 Salı

Netanyahu'nun yolsuzluk dosyasındaki kişiler belli oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bağlantılı son yolsuzluk dosyası kapsamında gözaltına alınan isimler belli oldu.

İsrail mahkemesi, Netanyahu'nun da ilişkili olduğu "lehte yayın yapması karşılığında medya şirketine imtiyazlar sağlandığı" yönündeki suçlamaların bulunduğu 4000 numaralı dosya üzerindeki yayın yasağını kaldırdı.

İsrail polisinin pazar günü gözaltına aldığı isimler arasında Netanyahu'nun eski Basın Danışmanı Nir Hefetz ve İletişim Bakanlığı Genel Direktörü Shlomo Filber'in bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrıca soruşturmanın odağındaki Bezeq medya grubunun en büyük hissedarı Shaul Elovitch, Elovitch'in oğlu ve karısı, şirketin CEO'su Stella Handler ve şirket yönetiminden bir kişinin daha gözaltına alındığı aktarıldı.

Öte yandan, yerel basına göre, İsrail polisi pazar günü gerçekleştirdiği gözaltılarda, çok sayıda konuşma kaydı, elektronik posta, kısa mesaj gibi delil niteliğindeki bilgilere ulaştı.

Polisin elinde zanlılardan birinden alınmış soruşturmaya ilişkin "altın niteliğinde ifadeler" bulunduğu aktarılırken, avukatların şüphelilere verilen gözaltı sürelerine bu yüzden itiraz etmediği öne sürüldü.

İsrail basınında dün çıkan haberlerde, polisin yeni dosyaya ilişkin Netanyahu'yu ifadeye çağırmaya hazırlandığı aktarılmıştı.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DOSYALARI ARTIYOR

İsrail polisi pazar günü, Netanyahu'nun "Bezeq medya şirketinin en büyük hissedarı Elovitch ile ilişkileri ve Bezeq'e ait bir internet sitesinde lehine yayın yapılması karşılığında imtiyaz sağlandığı" iddiaları hakkında 4000 numaralı dosya için düğmeye basıldığını ve gözaltı işlemlerine başlandığını duyurmuştu.

Son dosyanın dışında Netanyahu hakkında iki yolsuzluk soruşturması daha bulunuyor. İsrail polisi geçen haftaki açıklamasında, 1000 ve 2000 numaralı yolsuzluk soruşturmalarının tamamlandığını bildirmişti.

Açıklamada, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığına" dair yeterli delile ulaşıldığı belirtilerek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunulmuştu.

Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı konuşmada hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını savunarak, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce hakkındaki yolsuzluk dosyalarında polise yedi kez ifade vermişti.