Güncelleme: 18:59, 20 Şubat 2018 Salı

Afrin'e ilerlemeye çalışan Esad yanlısı gruplar geri çekildi





Afrin’e ilerlemeye çalışan Esad yanlısı grupların, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 km kala geri çekildiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Lübnan merkezli Hizbullah'ın askeri medya birimi, Suriye hükümetini destekleyen "Halk Birlikleri"nin Afrin bölgesine girmeye başladıklarını ileri sürmüştü. Anadolu Ajansı ise, Afrin'e ilerleyen terörist grupların topçu ateşi üzerine geri döndüğünü duyurdu. Esad yanlısı grupların Nubul kasabasının kuzeyindeki El-Ziyara geçiş noktasından Afrin'e geçtikleri belirtilmişti.

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