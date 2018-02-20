Alman ordusunda personel ve teçhizat sıkıntısı

Alman Federal Meclisi Silahlı Kuvvetler Sorumlusu Hans-Peter Bartels, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, 2017 yılının Silahlı Kuvvetler Raporu'nu açıkladı.
Bartels, Alman kara, hava ve deniz kuvvetlerinde personel ve teçhizat eksikliği olduğunu, bunun da askerleri sıkıntıya soktuğunu dile getirerek, özellikle donanmada olmak üzere, hava ve kara kuvvetlerine bağlı helikopter birliklerinde sıkıntının büyük olduğuna dikkati çekti. Bartels, "Raporun ağırlık noktasını, Silahlı Kuvvetlerin tüm alanlarında hala mevcut olan personel ve teçhizatla ilgili büyük boşluk oluşturuyor. 21 bin subay ve astsubay açığı var." şeklinde konuştu.
Subay ve astsubay eksikliği sebebiyle eğitimlerin zor yapıldığına işaret eden Bartels, teçhizat yetersizliği sebebiyle de Almanya içinde ve dışında yapılan askeri sevkiyatlarda gecikme, hatta uçuşların iptal olmasının bile artık olağan bir durum haline geldiğini bildirdi.
Bartels, "Teçhizat durumu hala kötü. Bazı alanlarda daha da kötüye gitti." diyerek, bunun dünyada değişen şartlara da bağlı olduğunu, daha önce ağırlıklı olarak yurt dışı misyonlarına katılan Almanya'nın, günümüzde artık Avrupa'nın ortak savunmasına da daha fazla önem vermek durumunda kaldığını vurguladı.
Almanya'da silah sanayisinin gerilediğine ancak teçhizatlar eskidiği için yedek parça üretiminin de daha fazla önem kazandığına vurgu yapan Bartels, 2017 yılında Federal Meclis (Bundestag) tarafından silahlanma yatırımı olarak onaylanan 600 milyon avronun da teçhizat alımı için kullanılmadığını belirtti.
Alman askerlerinin çoğunun, bazı kışlalarda ortaya çıkan aşırı sağcı olaylardan dolayı tüm ordunun zan altına girmesinden de rahatsız olduğunu ve şu an görevlerini sadece sorumluluk bilinci, irade ve büyük bir dayanışmayla yürütebildiğini dile getiren Bartels, bu nedenle ordunun sadece daha verimli değil, aynı zamanda daha cazip hale de getirilmesi gerektiğini kaydetti.
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