Bulgar komünistler Türkiye-Yunanistan krizi çıkarmak istemiş

Bulgaristan'daki komünist dönemine ait arşivlerde, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin kundaklanmasının planladığı ortaya çıktı.
Bulgaristan Meclisi kararıyla kurulan Komünizm Dönemine Ait Gizli Servisleri Araştırma ve İnceleme Komisyonu, çalışmaları sırasında eski komünist rejimin planladığı "Haç Operasyonu"na ilişkin belgelere ulaştı.
Komisyonun şubat ayı sonunda yayınlayacağı eski gizli belgeleri içeren kitabın bazı alıntıları Bulgar medyasına yansıdı.
Komünist rejimin 1944-1991 dönemine ait Dış İstihbarat (PGU) biriminin çalışmalarının ele alındığı kitabın ilk cildindeki bilgilere göre, dönemin PGU genel müdür yardımcısı 16 Kasım 1970 tarihinde Fener Rum Patrikhanesi'nin kundaklanması planını masaya yatırdı. Plana göre, kundaklamanın 1971 yılının sonuna kadar gerçekleşmesi gerekiyordu. Amaç ise o dönemde Demir Perde'nin ötesinde, NATO müttefikleri olan Yunanistan ile Türkiye arasında kriz çıkarmaktı. Arşivdeki belgelerden, komünistlerin son anda geri adım atarak plandan vazgeçtiği görülüyor.
Söz konusu operasyon ile ilgili arşivlerde bulunup gizlilik ambargosu kalkmış belgelerde, "Fener Rum Patrikhanesi, Türkiye ile Yunanistan arasında sürekli siyasi bunalımlara neden oluyor. Bu bunalımların her biri de mutlaka tepki uyandırır. Bu kadar hassas bir sinir noktasına müdahale ederek, sivri bir girişimin düzenlenmesi, Türk-Yunan ilişkilerine önemli ölçüde zarar verebilir. ABD ise çıkan bunalımda saf tutmak üzere zor bir kararla karşı karşıya gelecektir." ifadeleri yer aldı.
Belgelerde "sivri girişim" olarak tanımlanan "Haç Operasyonu"nun, şüphesiz Türk tarafınca düzenlenmiş gibi algılanması planlanıyordu. Plana göre, 30 Kasım 1970 tarihine dek Bulgar istihbaratı bölgede saha incelemelerinde bulunacaktı. Operasyonu gerçekleştirecek gizli ajanların Türkiye'de görevlendirilmesi için 30 Nisan 1971 tarihine dek süre verilmişti. Özel ajan, 15 Mart 1971 tarihine dek olay yerine giderek, kundaklama malzemelerinin yerleştirileceği yerleri belirleyecekti. 30 Haziran 1971 tarihinde hazır olması beklenen uygulama aşamasında, iki gizli ajanın katılması öngörülmüştü.
"Haç Operasyonu" ve o döneme dair birçok belgeyi içeren kitabın tanıtımının 27 Şubat'ta, ülkenin kuzeydoğusundaki Veliko Tırnovo şehrinde yapılması planlanıyor.
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın tutuklandığı bildirildi
Genelkurmay Başkanı Akar ile Ürdünlü mevkidaşı Ferihat, iki ülke arasında askeri iş birliği anlaşması imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'e ilerlemeye çalışan Esad yanlısı gruplarla ilgili olarak, "Bunlara fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler." dedi.
Şehit Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "Ömer Halis ismi verilen bebeklerin de doğum günleri mübarek olsun. Onların da doğum günlerini kutluyoruz. 'Bir ölür, bin doğarız' diyoruz. Şu an 63 bin Ömer Halis bebek var." dedi.
Bulgaristan'da 1989 yılına dek ülkeyi yöneten komünist rejimin, Türkiye ile Yunanistan arasında kriz çıkarmak amacıyla İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ni kundaklamayı planladığı ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov’u resmi törenle karşıladı.
Myanmar, Bangladeş, Pakistan, Suudi Arabistan, Almanya ve ABD'de aktif olarak çalışan Arakanlı Müslüman gazeteciler TRT'de görecekleri 2 haftalık medya eğitimleri başladı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Aydın, "Türk makine üreticileri ve ihracatçıları, gelecek vadeden Etiyopya tarım endüstrisi pazarına girmeyi planlıyor" dedi
Başbakan Yıldırım, Ivanov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi
Eski HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay adli kontrolle serbest bırakıldı
Ağrı Valisi Elban, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapacak PÖH'ler ile yemekte bir araya geldi
Adalet Bakanı Gül, çocuk istismarına ilişkin, kimyasal hadımın birkaç gün içinde gündeme gelebileceğini söyledi
Bakırköy, Bahçelievler ve Beykoz'un bazı bölgelerinde, yarın ve 22 Şubat'ta su kesintisi yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçileceğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa, ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da kurulacak bir darağacında boğazına yağlı urgan dolanmalıdır." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Afrin konusunda 'rejim ile PYD/YPG anlaştı' haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, birtakım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu