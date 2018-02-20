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Ortadoğu
Güncelleme: 19:48, 20 Şubat 2018 Salı

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Abbas'tan BMGK'ye iki önemli çağrı
Abbas'tan BMGK'ye iki önemli çağrı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BMGK'de Filistin sorununun çözümü için çok taraflı bir mekanizma kurulması ve Filistin'in BM'de üye olarak tanınması çağrısı yaptı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) hitabında, İsrail-Filistin sorununun çözümü için çok taraflı bir mekanizma kurulması ve Filistin'in BM'de üye ülke olarak tanınması çağrısında bulundu. 

Abbas, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Filistin halkının 70 yıldır kendi topraklarında acı çekmeye devam ettiğini söyledi. 

BM'yi Filistin sorunun çözümünde başarız olmakla eleştiren ve İsrail'i, kendisini ''uluslararası hukukun üstünde gören bir devlet'' olmakla suçlayan Abbas, İsrail-Filistin sorununun çözümünün tek yolununun ''çok taraflı uluslararası bir mekanizma kurulması'' olduğunu vurguladı. 

Filistin'in BM'de üye devlet olarak tanınması çağrısı da yapan Abbas, ''Filistin'i devlet olarak tanımayan ülkeleri bunu yapmaya davet ediyorum.'' ifadelerini kullandı. 



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