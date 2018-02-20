Güncelleme: 19:59, 20 Şubat 2018 Salı

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 700 bine yaklaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 688 bine ulaştığını bildirdi.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Arakanlı Müslümanların gelmesiyle Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinin dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri haline geldiğini söyledi.

25 Ağustos 2017'den bu yana Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin saldırısından kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların sayısının 688 bine ulaştığını aktaran Lindmeier, daha önceki göç dalgalarında da Cox's Bazar'a 212 bin 500 Arakanlının sığındığını anımsattı.

Lindmeier, yerel halkla birlikte yaklaşık 1,3 milyon kişinin yaşadığı bölgede pek çok hastalık riskinin de ortaya çıktığı uyarısında bulundu.

Kamplarda yaşayan Arakanlılara sunulan sağlık hizmetlerinin hızla artırılması gerektiğinin altını çizen Lindmeier, gelecek bir yıl içinde kamplarda 60 bin çocuğun doğmasının beklendiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Andrej Mahecic ise Bangladeş-Myanmar sınırında yer alan ara bölgedeki Tombru kanalında bin 300 aileden 5 bin 300 sivilin yaşadığını belirtti.

Buradaki ailelerin güvenlik endişesi nedeniyle Myanmar'daki evlerine dönemediklerini vurgulayan Mahecic, Bangladeş hükümetine bu kişilerin sığınma başvurularının kabul edilmesi için çağrıda bulundu.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.