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Ortadoğu
Güncelleme: 20:27, 20 Şubat 2018 Salı

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Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk dosyalarının ardı kesilmiyor
Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk dosyalarının ardı kesilmiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında, danışmanları vasıtasıyla bir yargı yetkilisine, karısı hakkındaki "soruşturmayı kapatma karşılığı başsavcılık teklif ettiği" gerekçesiyle yeni bir dosya daha açıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında, iki danışmanının bir mahkeme başkanına eşi Sara Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasını kapatması için başsavcılık teklif ettiği yönünde yeni suçlamalar yöneltiliyor.

İsrail basının aktardığı polis açıklamasına göre, 1230 nolu yolsuzluk dosyasında, Netanyahu'nun eski basın danışmanları Nir Hefetz ve Eli Kamir'in "bir kamu görevlisine belirli yönde hareket etmesi karşılığında başsavcılığa terfisini" teklif ettiği belirtildi.

İsrail basınında, dönemin bölge mahkemesi başkanı Hila Gerstel'e, başbakanın eşi Sara Netanyahu hakkındaki "sahte fatura düzenleme ve kamu kaynağını suistimal" suçlamalarıyla devam eden soruşturmayı kapatması karşılığında başsavcılık teklif edildiği aktarıldı.

Hefetz ve Kamir, "Bezeq medya şirketinin Netanyahu lehinde yayın yapması karşılığında, mali imtiyazlar elde ettiğine" ilişkin 4000 nolu soruşturma çerçevesinde gözaltında. Polisin 4000 nolu dosyada elde ettiği delillerle 1230 nolu yeni bir soruşturma dosyası açtığı paylaşıldı.

İsrail basınındaki haberlerde, Gerstel'in teklifi reddettiği ancak durumu amiri dışında güvenlik birimlerine ihbar etmediği belirtildi.

NETANYAHU SUÇLAMALARI REDDETTİ

Netanyahu'nun ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Hefetz'in "bu komik teklifi" başbakana veya eşine sunmadığı ve Netanyahu-Sara çiftinin ondan böyle bir teklifte bulunmasını istemediği ifadelerine yer verildi.

İsrail basınında dün çıkan haberlerde, polisin 4000 nolu dosyaya ilişkin Netanyahu'yu ifadeye çağırmaya hazırlandığı aktarılmıştı.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DOSYALARI ARTIYOR

İsrail polisi pazar günü, Netanyahu'nun "Bezeq medya şirketinin en büyük hissedarı Elovitch ile ilişkileri ve Bezeq'e ait bir internet sitesinde lehine yayın yapılması karşılığında imtiyaz sağlandığı" iddiaları hakkında 4000 numaralı dosya için düğmeye basıldığını ve gözaltı işlemlerine başlandığını duyurmuştu.

Son dosyanın dışında Netanyahu hakkında dört yolsuzluk soruşturması daha bulunuyor. İsrail polisi geçen haftaki açıklamasında, 1000 ve 2000 numaralı yolsuzluk soruşturmalarının tamamlandığını bildirmişti.

Açıklamada, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığına" dair yeterli delile ulaşıldığı belirtilerek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunulmuştu.

Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı konuşmada hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını savunarak, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu daha önce hakkındaki yolsuzluk dosyalarında polise yedi kez ifade vermişti.



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