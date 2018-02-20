Güncelleme: 20:53, 20 Şubat 2018 Salı

İdlib'den Doğu Guta'ya destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde, Esad rejimin ablukada tuttuğu Doğu Guta'daki şiddetli saldırıların durdurulması ve son zamanda sıkılaşan kuşatmanın kaldırılması için gösteri düzenlendi.

İdlib kent merkezi sakinleri, Doğu Guta'da son dönemde artan saldırılara tepki gösterdi.

Eyleme katılan göstericiler, Arapça ve İngilizce, "Doğu Guta'nın çocukları dünyadan yardım bekliyorlar", "Doğu Guta kanla sulanıyor", "Doğu Guta kuşatma altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Çocuk ve kadınların da katıldığı eylemde, muhalif grupların birleşmesi için sloganlar atıldı.

Eylemcilerden Ubeyde Alimen, "Doğu Gutalı bir arkadaşım acı çektiği zaman sanki ben çekmişim gibi, bir çocuk hayatını kaybettiğinde sanki benim çocuğum ölmüş gibi hissediyorum." dedi.

"Suriye'nin bütününü Esed rejiminden kurtarmak için devrime başladık"

Saldırılar ve ölümlerin bitmesi için muhalif grupların birleşmesi gerektiğini söyleyen Alimen, "İdlib, Doğu Guta, Dera ve Süveyda'nın ayrılması için değil Suriye'nin bütününü Esad rejiminden kurtarmak için devrime başladık." ifadelerini kullandı.

Diğer katılımcı Abdülfettah Ubeyda da muhalif gruplar arasındaki ihtilafların sona ermesi, Doğu Guta'ya saldırıların durdurulması ve sıkılaşan ablukanın kırılması için bu eylemi organize ettiklerini söyledi.