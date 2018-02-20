25 bin öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde yaptırılan, Zeytinli Ortaokulu açılış töreninde yaptığı konuşmada, okulun hayırlı olması temennisinde bulundu.
Adana'ya okulun kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, bu okulda Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik gibi, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek nice öğrencilerin yetişeceğine inandığını belirtti.
Yılmaz, okulun bir yıl gibi kısa sürede tamamlanmasının ülkenin nereden nereye geldiğinin en güzel göstergesi olduğunu, burada 164 öğrenciye eğitim verileceğini söyledi.
Türkiye'nin en büyük zenginliğinin beşeri sermayesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Beşeri sermayeyi değerli kılan da eğitimdir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim çağındaki herkese kişilik, yetenek ve kabiliyetlerini en üst düzeyde geliştirmesi için fırsat eşitliği temelinde eğitim vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin, iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel ve analitik düşünceye sahip bireyler olmasını istiyoruz. Bu amaca uygun eğitim, aynı zamanda ülkemizin bilgi ekonomisine geçişi ve demokrasinin gelişmesi için de gereklidir. Bu nedenle bu dönemde en büyük yatırımı eğitime yaptık. 2018 yılında merkezi hükümet bütçesinden 134 milyar 727 milyon lirayı eğitim için ayırdık. Bu toplam bütçenin yüzde 18'inden fazladır. Milli gelirimizin yüzde 6,2'sinden fazlasını da yine eğitime ayırıyoruz. Bu bütçeyle toplumun hemen hemen tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim öğretimi yerine getirmekteyiz. Bugün 65 bin üzerindeki okulumuzda bir milyondan fazla öğretmenimizle 18 milyona yakın öğrencimize eğitim vermekteyiz."
Yılmaz, kaliteli ve fırsat eşitliği temelinde eğitimin değişmez hedefleri olduğunu vurgulayarak, "Kaliteli eğitim için öncelikle alt yapının tamamlanmış olması lazım. Ben ilkokulu 70, liseyi 70 kişilik sınıfta okudum. Hep o dönemde şunu sorardım, derse giren öğretmen sınıfta 70 kişi varsa bir öğrencisine bir dakika ayırabilir mi? Ayıramadığı zaman da burada kaliteli bir eğitimden bahsedilebilir mi? İşte nüfusumuz arttı ama buna rağmen nüfusumuzun artış hızından kat kat daha fazlası yeni okullar, derslikler yaptık." ifadelerini kullandı.
Eğitimin kilit taşının öğretmenler olduğuna dikkati çeken Yılmaz, eğitimde başarının yakalanması için öğretmene yatırım yapmak gerektiğini aktardı.
İsmet Yılmaz, en büyük yatırımı öğretmene yaptıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:
"584 binin üzerinde öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Bugün gördüğümüz her üç öğretmenden ikisi bizim dönemimizde atandı. Şimdi dün ilana çıkıldı, 20 bin öğretmen daha alacağız. Bu alımla beraber inşallah bir kanun teklifi daha var. Ücretli öğretmenler arasında da bize 5 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olmak kaydıyla bir 5 bin öğretmen daha alacağız. 25 bin öğretmeni bir yılda eğitim ailemize kavuşturuyoruz. Bu sayı bazı ülkelerin toplam kamu görevlisinden daha fazladır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 28'den 17'ye, ortaöğretimde 18'den 13'e düştü. Bu değer ile İngiltere, Japonya ve Güney Kore ile aynıyız, Fransa'dan daha iyiyiz. Norm kadro öğretmen doluluk oranı hemen hemen her bölgede yüzde 90'ın üzerine çıktı. Doğu Anadolu'da yüzde 92, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 90, ülke genelinde de yüzde 90 civarında. Eğer bugün biraz öğretmen eksikliği varsa Marmara Bölgesi'nde İstanbul'da var. Dezavantajlı bölgelere, kimselere, kişilere pozitif ayrımcılık yapılması gerekir diyorsunuz ya sayın bakanım, işte biz de bu dönemde öğretmenimizin çoğunu Doğu ve Güneydoğu'da istihdam ettik."
Yılmaz, kaliteli eğitim için derslik başına düşen öğrenci sayını makul hale getirilmesi gerektiğini, bunu 36'dan 24'e indirdiklerini, Başbakanın talimatıyla ikili eğitimi ortadan kaldıracaklarını bildirdi.
282 bin yeni derslik yaptıkları bilgisini veren Yılmaz, "İkili eğitimi ortadan kaldırmak için 58 bin dersliğe ihtiyacımız var. Ama 47 bin derslik şu anda yapılıyor. Arada 11 bin fark var. Allah nasip ederse önümüzdeki 1,5 yılda bunu da kapatıp, ikili eğitimi tamamen kaldıracağız." dedi.
Bakan Yılmaz, Adana'da geçen yıl 300 okulda ikili eğitim yapılırken, bu yıl 200'e düşürüldüğünü, bir yılda 100'e yakın okulu Adana'ya kazandırdıklarını dile getirdi.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "İlana çıkıldı, 20 bin öğretmen alacağız. Bu alımla beraber inşallah bir kanun teklifi daha var. Ücretli öğretmenler arasında da bize 5 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olmak kaydıyla bir 5 bin öğretmen daha alacağız." dedi.
MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru yayımladı. Ön başvurular 2 Mart'ta alınacak, sözlü sınavlar 14 Nisan ve 8 Mayıs'ta yapılacak.
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