Güncelleme: 21:56, 20 Şubat 2018 Salı

Poroşenko, Merkel ile Ukrayna krizini konuştu



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Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü. Ukrayna Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada, liderlerin Minsk Anlaşması'nın uygulanması ile ilgili durumu ele aldıkları belirtildi. Açıklamada, Donbas'ta ateşkesin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan liderlerin esirlerin serbest bırakılması ile ilgili soruna da işaret ettiği aktarıldı. İki liderin yakın zamanda Ukraynalı esirlerin ve siyasi tutukluların serbest bırakılması için ortak çalışmanın sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi. Poroşenko ve Merkel'in Donbas'a BM Barış Gücü getirilmesi hususunda görüş alışverişinde bulunduğu, Normandiya Formatı dahil üst düzeyde temasların sürmesi konusunda anlaştığı kaydedildi.

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