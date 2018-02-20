'İngiltere'de Müslüman karşıtı yayınlar toplumu zehirliyor'

İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi Barones Sayeeda Warsi, İngiliz medyasında çıkan Müslüman karşıtı haberlerin toplumu zehirlediğini söyledi.
Parlamentonun İçişleri Komisyonunun "Nefret suçları ve bunun şiddet içerikli sonuçları" başlıklı oturumuna katılan Barones Warsi, adadaki yazılı basının sürekli İngiliz Müslümanları hedef aldığını dile getirdi.
Bazı medya kuruluşlarının İslam'ı ve Müslüman vatandaşları, 2011'e kıyasla bugün daha negatif bir bakış açısıyla betimlediğini söyleyerek, "Yazılı basında negatif tasvir üzerine (burada) saatlerimi harcayabilirim." dedi.
İngiltere'de "Müslüman karşıtı yazılan negatif haberlerin toplumu zehirlediğini" ifade eden Warsi, bunun artık "günlük bazda yaşandığının" altını çizdi.
Müslüman karşıtı yayınların "kamu söylemlerine neden olduğunu" da savunan Sayeeda Warsi, bazı muhabirlerin homofobik, ırkçı ve antisemitik yayınların doğurduğu sonuçlardan kaçamadığını ancak İslamofobik yayınların ise "2011'den olduğundan çok daha kötü hale geldiğini" ifade etti.
Baroness Warsi, ayrıca basında Müslümanlar hakkında çıkan negatif haberler sebebiyle toplumun bazı üyelerinin günlük hayatlarını korku içerisinde sürdürdüğünü vurguladı.
Genç Müslüman kadınların başörtüsü kullanmaları sebebiyle kolayca hedef alınabildiğini belirten Warsi, sırf Müslüman oldukları gerekçesiyle metroda trenin önüne itilmekten endişe duyan Müslüman kadınların, "platformlardayken duvar kenarlarında beklediği" örneğini verdi.
Sayeeda Warsi, "2018 yılında halen başörtüsü hakkında tartışmamalıyız diye düşünüyorum." diye konuştu.
Warsi, Müslümanlar hakkında çıkan negatif haberlerin ayrıca aşırı sağcı gruplar tarafından da sömürüldüğüne vurgu yaparak, Başbakan Theresa May ile ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'e, Müslümanların ülkeye katkıları hakkında konuşmalar yapması çağrısında bulundu.
Aynı oturumda söz alan İngiltere Ulusal Gazeteciler Birliği Başkanı Profesör Christ Frost da adadaki Müslüman karşıtı yayınların "büyük ölçekte bir sorun" olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Gazetelerin gazeteyi satacak haberlere önem verdiğini anımsatan Frost, bazı editörlerin muhabirlere haberlerin nasıl yazılacağı yönünde talimat verdiğinin bilindiğini ve bunun dehşet verici olduğunu dile getirdi.
İngiliz kamuoyunun ortalama yüzde 64'ünün İslam ve Müslümanlar hakkındaki bilgileri medya aracılığıyla öğrendiğini, kamunun okuduğuna ve duyduğuna inanarak daha fazla araştırma yapma hissi duymadığını aktaran Christ Frost, "Gazetelerin ne hakkında yazdıklarını bilmesi çok önemli." şeklinde konuştu.
İngiltere İçişleri Bakanlığının verilerine göre, İngiltere'de 2016'da yapılan Avrupa Birliği'nden ayrılma referandumu ile geçen yıl yaşanan terör saldırılarının ardından ülkede Müslüman karşıtı nefret suçlarında dikkati çeken artışlar yaşandı.
İngiltere'de yaklaşık 3 milyon Müslüman'ın yaşadığı ve bunun ülke nüfusunun yüzde 5'ini oluşturduğu belirtiliyor.
ABD Başkanı Trump, Rusya'nın RS-26 tipi balistik füzeleri ile 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanan nükleer kuvvetlerle anlaşmaları ihlal edip etmediğini inceleme talimatı verdi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine, içinde beyaz toz bulunan bir zarf gönderildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre zarfın içinde zararlı bir maddeye rastlanmadığı kaydedildi.
İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi Warsi, ada basınında çıkan Müslüman karşıtı haberlerin toplumu zehirlediğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü.
Irak Başbakanı İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin havalimanlarında merkezi yönetime bağlı güvenlik gücünün bulunması şartını kabul ettiğini ve bu havalimanlarını yakında uluslararası uçuşlara açacaklarını söyledi.
Eski CIA Direktörü Brennan, ABD Başkanı Trump'ın, sosyal medyadan Rusya'ya karşı selefi Obama'dan daha sert bir politika izlediğini iddia etmesine tepki gösterdi
Suriye'nin İdlib ili sakinleri, Esad rejiminin Doğu Guta kuşatmasını ve son dönemde artan saldırıları protesto etti.
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında, danışmanları vasıtasıyla bir yargı yetkilisine, karısı hakkındaki "soruşturmayı kapatma karşılığı başsavcılık teklif ettiği" gerekçesiyle yeni bir dosya daha açıldı.
Generations Futures adlı derneğin raporuna göre Fransa'da meyvelerin yüzde 72,6'sında böcek zehirinde kullanılan pestisit maddesi bulunuyor, sebzelerin de yüzde 40'ında pestisit tespit edildi.
Dünya Sağlık Örgütü, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 688 bine ulaştığını duyurdu.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, BMGK'de Filistin sorununun çözümü için çok taraflı bir mekanizma kurulması ve Filistin'in BM'de üye olarak tanınması çağrısı yaptı.
Alman Silahlı Kuvvetlerinin tüm alanlarında personel ve teçhizat yetersizliği olduğu açıklandı.
Afrin’e ilerlemeye çalışan Esad yanlısı grupların, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 km kala geri çekildiği bildirildi
İsrail Başbakanı Netanyahu ile bağlantılı son yolsuzluk dosyası kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Netanyahu'nun eski Basın Danışmanı Nir Hefetz ve İletişim Bakanlığı Genel Direktörü Shlomo Filber'in bulunduğu ortaya çıktı
Almanya'da SPD üyeleri, SPD'nin CDU/CSU partileri ile üzerinde anlaştığı koalisyon protokolünü oylamaya başladı.
BMMYK ve IOM'un Bosna Hersek'teki temsilcileri, Bosna Hersek'e giren göçmen sayısında önemli bir artış gözlemlendiğini, ancak henüz bir göçmen krizinin söz konusu olmadığını açıkladı.