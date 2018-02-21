Eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata tutuklandı

Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşinden 'Bir ölür, bin doğarız' mesajı

Şehit Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "Ömer Halis ismi verilen bebeklerin de doğum günleri mübarek olsun. Onların da doğum günlerini kutluyoruz. 'Bir ölür, bin doğarız' diyoruz. Şu an 63 bin Ömer Halis bebek var." dedi.