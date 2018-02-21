10:57, 21 Şubat 2018 Çarşamba

İşgal güçleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı



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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail askerler, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "terör olaylarına karıştıkları şüphesiyle dün gece saatlerinde Batı Şeria'da 20 Filistinlinin gözaltına alındığı" belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Resmi verilere göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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