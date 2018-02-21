İşgal güçleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerler, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "terör olaylarına karıştıkları şüphesiyle dün gece saatlerinde Batı Şeria'da 20 Filistinlinin gözaltına alındığı" belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Resmi verilere göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentinde "Türkiye Mezunları Birliği" isimli bir dernek kuruldu.
Tunus'ta öğretim görevlileri, "maaşlarının artırılması ve araştırma burslarının sağlanması" talebiyle meclis önünde gösteri yaptı
İngiltere’de işsizlik oranı, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,4 seviyesine çıktı.
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Suriye'de AFP'ye çalışan foto muhabiri George Ourfalian'ın, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin dezenformasyon yapmaya çalıştığı ve Esed rejimi askerleriyle zafer işareti yapacak kadar samimiyet kurduğu belirlendi
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