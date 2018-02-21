11:06, 21 Şubat 2018 Çarşamba

Japonya'dan Kuzey Kore'nin yaptırımları deldiği iddiası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Doğu Çin Denizi'nde Kuzey Kore'ye ait bir gemiyle başka bir gemi arasında mal transferi yapıldığını iddia etti.

Kyodo'nun haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Gücü'nden PC-3 keşif uçağının, Kuzey Kore bandıralı bir gemiyle başka bir gemiyi Doğu Çin Denizi'nde yan yana tespit ettiği belirtildi.

Kuzey Kore'ye ait gemiyle diğer gemi arasında mal transferi yapıldığının tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, bu durumun Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının ihlali anlamına geldiğine işaret edildi.

BM, şubat başında yayımladığı raporda, Kuzey Kore'nin nükleer programı ve balistik füze testleri nedeniyle ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımları deldiği uyarısında bulunmuştu. Yaptırımları delmek için yapılan gemiden gemiye transferlerin "milyonlarca dolarlık bir endüstri" yarattığına vurgu yapılan raporda, karaborsacıların ve gemi kiralayanların bölgeye akın ettiğine dikkat çekilmişti.