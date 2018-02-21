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Avrupa
11:31, 21 Şubat 2018 Çarşamba

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AP Milletvekili Gomes: AB'nin göçmen politikasından utanç duyuyorum
AP Milletvekili Gomes: AB'nin göçmen politikasından utanç duyuyorum

AP Milletvekili Gomes, "Ben bir Avrupalı olarak AB'nin göçmen politikasından ve bulunduğumuz durumdan utanç duyuyorum." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Parlamentosunun (AP) Portekizli Milletvekili Ana Gomes, Brüksel'de bulunan AP'de  Avrupa Birliği’nin (AB) göçmen politikasına ilişkin sorularını cevapladı.

AB'nin 2015’te patlak veren göçmen krizine yönelik politikalarını değerlendiren Gomes, "AB göçmen sorunuyla çok kötü bir şekilde baş etti. Avrupa'nın temel değerlerine ve ulusal değerlere ihanet etti.” dedi.

AB’nin göçmen politikasının başarısızlığının önde gelen nedenlerinden birinin üye ülkeler arasındaki farklılıklar olduğunu kaydeden Gomes, Avrupa Konseyinin İtalya ve Yunanistan’dan 160 bin sığınmacıyı zorunlu kota sistemi uyarınca üye ülkelere yerleştirme kararının doğru bir karar olduğunu söyledi. 

"AB'NİN MÜLTECİ POLİTİKASINDAN UTANIYORUM"

Göçün toplumlar için çok fayda sağlayabileceğini vurgulayan Gomes, kendi ülkesi Portekiz'in mültecilere kabul edebildiği oranda kapılarını açtığını belirterek "Göç karşıtlığı aptallıktır. Popülizmden ibarettir ve bana göre çok çirkin bir hadisedir." diye konuştu.

Gomes, "Açıkçası ben bir göçmen krizinin olduğunu düşünmüyorum. Esas kriz bizim değerlerimizi vurdu. Bizim savaştan, zulümden ve çatışmadan kaçan sığınmacılarla baş etme şeklimiz bir krizi ortaya çıkardı." ifadesini kullandı.

AB’nin iç ve dış politikalarını bu çerçevede gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Gomes, örneğin AB’nin Suriye bağlamında farklı bir politika izleyerek bu kadar kişinin ülkeyi terk etmesini engelleyebileceğini söyledi.

Gomes, diğer yandan AB’nin yasal yollardan göç imkanı tanıyarak mültecilerin hayatlarını riske atmalarını ve insan kaçakçılarının eline düşmelerini engelleyebileceğini ifade etti.

Birçok ülkelinin mültecilere ilişkin yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmediğini kaydeden Gomes, “AB ciddi anlamda başarısızlık gösteriyor. Ben bir Avrupalı olarak AB’nin göçmen politikasından ve bulunduğumuz durumdan utanç duyuyorum." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI  TAKDİR ETMEMİZ GEREKİYOR"

Gaziantep’i 2012 yılında ziyaret ettiğini söyleyen Gomes, Türkiye devleti tarafından kurulan göçmen kamplarını görme fırsatı da olduğunu ifade etti. Gomes, "Türkiye devleti tarafından kurulan göçmen kampları oldukça etkiliydi, yerleşim imkanı açısından gördüğüm en iyi kamplar arasındaydı." diye konuştu.

Şehrin dışında bulunan çadır kamplarında ise mültecilerin aynı imkanlara sahip olmadığına dikkati çeken Gomes, "Öte yandan Türkiye’nin büyük çaba sarf ettiğinin farkındayım. Bunu takdir etmemiz gerekiyor ve bu çerçevede AB’nin Türkiye’ye destek vermesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin bu çerçevede iş birliği yürütmesi gereken en önemli ülkelerden birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Gomes, iş birliğinin mültecileri korumaya yönelik uluslararası hukuk ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.



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