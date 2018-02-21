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17:19, 21 Şubat 2018 Çarşamba
Orta Asya
10:44, 21 Şubat 2018 Çarşamba

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Tacikistan AB reformlarına hazırlanıyor
Tacikistan AB reformlarına hazırlanıyor

Tacikistan ile Avrupa Birliği arasındaki İşbirliği Alt Komitesinin ilk toplantısı Duşanbe'de yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tacikistan'da yeni kurulan Avrupa Birliği -Tacikistan Altkomisyon Komitesinin kalkınma işbirliği konulu ilk toplantısının Duşanbe'de gerçekleştirileceği bildirdi.

Avesta ajansının haberine göre, toplantıda iki taraf arasındaki mevcut işbirliğinin çeşitli yönlerinin geliştirilmesi, Tacikistan’da yapılacak reformlar ve AB projelerini destekleme konuları görüşüldü.

Bunun yanında toplantıda "Tacikistan’ın 2030 yılına kadar Ulusal Kalkınma Stratejisi (NDS) konuları üzerinde duruldu, bütçe ve kamu mali yönetimi desteği, bunların yanı sıra AB’nin Tacikistan’daki üç önemli sektör - sağlık, eğitim ve kırsal kalkınma konuları da görüşüldü. 

Tacik heyetine Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Birinci Yardımcısı Zavki Zavkizoda, AB Delegasyonuna ise birliğin Tacikistan temsilcisi Frank Hess başkanlık etti.



İlgili Konular tacikistan avrupa birliği
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