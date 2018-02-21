10:44, 21 Şubat 2018 Çarşamba

Tacikistan AB reformlarına hazırlanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tacikistan'da yeni kurulan Avrupa Birliği -Tacikistan Altkomisyon Komitesinin kalkınma işbirliği konulu ilk toplantısının Duşanbe'de gerçekleştirileceği bildirdi.

Avesta ajansının haberine göre, toplantıda iki taraf arasındaki mevcut işbirliğinin çeşitli yönlerinin geliştirilmesi, Tacikistan’da yapılacak reformlar ve AB projelerini destekleme konuları görüşüldü.

Bunun yanında toplantıda "Tacikistan’ın 2030 yılına kadar Ulusal Kalkınma Stratejisi (NDS) konuları üzerinde duruldu, bütçe ve kamu mali yönetimi desteği, bunların yanı sıra AB’nin Tacikistan’daki üç önemli sektör - sağlık, eğitim ve kırsal kalkınma konuları da görüşüldü.

Tacik heyetine Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Birinci Yardımcısı Zavki Zavkizoda, AB Delegasyonuna ise birliğin Tacikistan temsilcisi Frank Hess başkanlık etti.



