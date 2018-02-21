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Dış Politika
Güncelleme: 11:49, 21 Şubat 2018 Çarşamba

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Türkiye'den Pakistan'a karakol desteği
Türkiye'den Pakistan'a karakol desteği

Emniyet Genel Müdürlüğü, Pakistan Emniyet Teşkilatına Türk tipi polis merkezi amirliklerinin kazandırılması ve mevcut karakolların yapılandırılması konusunda destek veriyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Pakistan Emniyet Teşkilatına Türk tipi polis merkezi  amirliklerinin  kazandırılması ve mevcut karakolların yapılandırılması konusunda destek vermeye başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki gibi polis merkezi amirliklerinin kurulmasına yardımcı olmak amacıyla Pakistan Emniyet Teşkilatıyla iş birliği anlaşması yaptı.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığından bir heyet, Pakistan'daki mevcut yapıyı incelemek üzere geçen ay Lahor'a gitti.

Heyet, ziyarette Pakistanlı meslektaşlarını polis merkezi amirliklerinin kuruluşu, görevleri ve çalışma sistemleri hakkında bilgilendirdi.

Ayrıca Lahor şehrindeki Defence, Kahna ve Ichra polis karakollarında detaylı incelemelerde bulunuldu.

Çalışmalar sonucunda Türkiye'deki polis merkezi amirliklerinin çalışma usul ve esaslarına göre Pakistan Emniyet Teşkilatında örnek teşkil edecek polis merkezi amirliklerinin kurulması ve ülkedeki karakol faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Karakolların kurulmasının ardından Pakistanlı emniyet personeline bir dizi eğitim de verilecek. Pakistan'da yeni sistemin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla projenin uygulama, takip ve değerlendirmesinin yapılması için Türk Polis Teşkilatından personel de görevlendirilecek.

"YUNUS" TİMLERİNİN KURULMASINA DA DESTEK VERİLMİŞTİ

Türk Polis Teşkilatı, Pakistan'a karakol kurulmasının yanı sıra "Yunus" olarak bilinen motosikletli polis timlerinin oluşturulması konusunda da destek vermişti.

Bu kapsamda "Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu", "Motosikletli Polis Timleri Eğitici Yetiştirme Kursu" ve "Asayiş Taktik Uygulama Eğitici Yetiştirme Kursu" olarak 2015'te verilmeye başlanan eğitimlerden bugüne kadar 725 Pakistan emniyet personeli faydalandı.



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