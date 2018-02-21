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PKK'lı teröristlerden roketatarlı saldırı: 2 şehit
PKK'lı teröristlerden roketatarlı saldırı: 2 şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 2 asker şehit oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün Irak'ın kuzeyi uzanımındaki Çam Tepe üs bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının yürüttüğü operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Patlamada 2 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, TSK ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri, asil Türk milletinden almış olduğu güçle tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."



İlgili Konular Hakkari PKK
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