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TDV'den Afrika'ya 48 yeni su kuyusu
TDV'den Afrika'ya 48 yeni su kuyusu

Türkiye Diyanet Vakfınca "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında 8 Afrika ülkesinde yeni su kuyuları açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) başlatılan "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında, 8 Afrika ülkesinde toplam 48 yeni su kuyusu daha hizmete sunuldu.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, dünyada 800 milyondan fazla insanın temiz suya erişim sorunu yaşadığı belirtilerek, TDV'nin özellikle kuraklığın büyük sorun oluşturduğu Afrika ülkelerinde açtığı su kuyularıyla bu coğrafyalardaki insanların yardımına koştuğu ifade edildi.

"Bir Damla Hayat" projesi kapsamında hizmete giren su kuyularına ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TDV, bu ay içerisinde Afrika'da kuraklığın yaşandığı ve temiz suya erişimin zor olduğu Burkina Faso, Çad, Kenya, Nijer, Sudan, Togo, Uganda ve Zimbabve'de insanların uzun yıllar temiz su ihtiyacını karşılayacak uzun ömürlü 48 yeni su kuyusunu bölge halkının hizmetine sundu. Suya ulaşmada problem yaşayan Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Asya ve Afrika kıtalarındaki ülkelerde su kuyusu çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, bugüne kadar 15 ülkede açtığı su kuyuları ile susuzluk sorunuyla karşı karşıya olan yüz binlerce insana umut oldu."

Açıklamada, su kuyularının elektrik ve güneş enerjisiyle çalıştığı, elektrikli su pompaları ile çeşmelerin halkın kullanımına açıldığı belirtilerek, yaklaşık 120 metre derinlikten çıkartılan ana damar artezyen suyla, bölgelerin ortalama 20-30 yıllık temiz içme suyu ihtiyacının karşılanabileceği vurgulandı.

 



İlgili Konular TDV Afrika su kuyusu
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