12:57, 21 Şubat 2018 Çarşamba

IRA sloganlı hediyelik eşyanın satışı durduruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey İrlanda'da yıllarca faaliyet gösterdikten sonra silah bırakan terör örgütü İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) geçmişte siyasi kanadı olarak değerlendirilen Sinn Fein'in, IRA'yı öven bir hediyelik eşyası gelen tepkiler üzerine satıştan çekildi.

Belfast Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Sinn Fein'in internet sitesinde, üzerinde İrlandaca IRA'nın sloganı bulunan tüfek şeklindeki rozet 4,42 pounda (yaklaşık 23 lira) satışa çıkarıldı.

Rozetin üzerinde IRA içindeki sosyalistlerin oluşturduğu Geçici IRA (P-IRA) örgütünün "Tiochfaidh Ar La" (Bizim günümüz gelecek) sloganı yer aldı.

Rozetin satışa konulmasına Kuzey İrlanda'da iktidardaki Demokratik Birlik Partisi (DUP) tepki gösterdi. DUP adına açıklama yapan Milletvekili Peter Weir, rozetin terörizmi yücelttiğini söyledi.

Weir, İrlandaca slogan yazılı rozet tartışmasının ülkede İrlandacayla ilgili tartışmalarla aynı döneme gelmesi üzerine de "Sinn Fein, İrlandaca dilini silahlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

İktidar partisi rozetin satışının hemen durdurulmasını ve "Sinn Fein'in mezhepçi saldırılar yapan IRA kampanyalarını desteklemeyi bıraktığını açıklamasını" istedi.

Eleştirilen Sinn Fein'in sözcülerinden biri ise İrlanda medyasına, "DUP, bu sahte öfke çıkışlarını yapmaktansa İrlandaca dili yasa tasarısı gibi asıl konulara yönelip Sinn Fein ile iş birliği yapmalı." diye konuştu.

Tüfek şeklindeki rozet gelen tepkilerin ardından internet satışından kaldırıldı.

Sinn Fein daha önce de internet mağazasında "Yenilmez Ordu IRA" yazılı tişörtler sattığı gerekçesiyle tepki çekmişti. İnternet sitesinde hala IRA ve P-IRA sloganları bulunan ürünler satılıyor.