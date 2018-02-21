PÖH'ler dualarla Afrin'e uğurlandı

Van'dan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla Afrin'e uğurlandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 44 kişilik 2 tim için uğurlama töreni düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki törende kurbanlar kesildi, dualar edildi.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, PÖH timlerine yönelik konuşmasında, milletin selameti, huzuru ve güveni için çetin bir mücadeleye dahil olduklarını belirterek şöyle devam etti:
"Bu çetin mücadelede Allah yar ve yardımcınız olsun. Afrin kartalları, Allah'ın aslanları yolunuz bahtınız açık olsun. Sizler seçilmiş özel insanlarsınız ben eminim ve biliyorum ki emniyet teşkilatı özel harekat teşkilatı içerisinde şimdi bugün burada sizin yerinizde olmak isteyen binlerce on binlerce kardeşiniz meslektaşınız var. Bu yüce görevi Allah herkese nasip etmiyor. Sizlerle gurur duyuyoruz, Türkiye olarak Van olarak sizlerle gurur duyuyoruz, milletimiz dualarıyla sizlerledir."
Güvenlik güçlerine, çıktıkları kutlu yolda başarılar dileyen Zorluoğlu, şunları söyledi:
"Değerli kardeşlerim bugün vedalaşarak geride bıraktığınız sevdikleriniz, çocuklarınız, eşleriniz anne ve babalarınız devletimize bizlere bizzat bana emanettir. Siz inşallah muzaffer bir şekilde sağ ve salim geriye dönüp ailenize kavuşana kadar onların her türlü mesele ve sorunlarıyla yakinen bizzat ilgileneceğimi sizlere ifade etmek isterim. Çıktığınız bu kutlu yolda sizlere üstün muzafferiyet başarılar ve muvaffakiyetler temenni ediyorum. Hepinizin gözlerinden, o pak alınlarınızdan öpüyorum."
İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu duanın ardından özel harekat polisleri tekbirlerle uğurlandı.
Uğurlamaya Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 6. Hudut Alay Komutanı Albay Şahin Yenilmez, askeri personel ve emniyet personeli ile aileler katıldı.
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