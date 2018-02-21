Güncelleme: 13:49, 21 Şubat 2018 Çarşamba

BM ile uluslararası camiaya Esed'in saldırılarını durdurma çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Koordinatörü Muhammed Alhammadi, yaptığı yazılı açıklamada, rejim güçlerinin bölgeye dün gerçekleştirdiği saldırıda 167 sivilin öldüğünü anımsattı.

Doğu Guta'da katliam yapıldığını dile getiren Alhammadi, "Sivillere karşı bu ölümcül saldırıları durdurmak için insanlığın toplu olarak hareket etme zamanı gelmedi mi? Dünya harekete geçmek için daha ne bekliyor? Yeni Srebrenitsa mı olsun isteniyor?" ifadelerini kullandı.

Alhammadi, Suriye Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak, Doğu Guta'da sivillere ve tıbbi ekiplere karşı devam eden vahşi saldırıyı durdurmak, aynı zamanda savunmasız insanları korumak ve bu insanlara yardım götürmek üzere Birleşmiş Milletler ve uluslararası camiayı harekete geçmeye çağırdıklarını belirterek, Esed rejiminin Doğu Guta'daki saldırılarını kınadıklarını kaydetti.