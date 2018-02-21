14:29, 21 Şubat 2018 Çarşamba

AFP'nin Afrin kaynağı, sıkı Esed'ci çıktı





Suriye'de AFP'ye çalışan foto muhabiri George Ourfalian'ın, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin dezenformasyon yapmaya çalıştığı ve Esed rejimi askerleriyle zafer işareti yapacak kadar samimiyet kurduğu belirlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransız haber ajansı AFP'nin Suriye'deki foto muhabirinin, rejime bağlı grupların dün Afrin bölgesine doğru ilerleyişine ilişkin görseli "Afrin merkeze girildi" şeklinde servis ettiği ve Esed rejimi askerleriyle zafer işareti yapacak kadar "yakın" ilişkiler kurduğu ortaya çıktı. Suriye'de AFP'ye çalışan foto muhabiri George Ourfalian'ın TSK'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin dezenformasyon yapmaya çalıştığı belirlendi. Ourfalian'ın dün AFP için çektiği fotoğrafta "Suriye hükümeti destekçisi savaşçıların Afrin merkeze girdiği" iddiasını kullanması dikkati çekerken AFP, söz konusu bilgiyi "Esed hükümeti destekçisi savaşçıların Afrin bölgesine girişi" şeklinde düzeltti. Sosyal medyada, rejimin ünlü gazetecilerinden Şadi Hilwa ile de samimi pozlarını paylaşan Ourfalian'ın, Esed rejimi askerleriyle de sık sık görüştüğü ve yakın ilişkiler kurduğu gözlendi. Fotoğraflarda, AFP'ye çalışan Ourfalian'ın, Esed rejimi askerleriyle zafer işareti yapacak kadar rejime yakın olduğu ve rejimin gazetecisi gibi çalıştığı görülüyor. Ourfalian'ın, Esed askerlerine ait tank ve karargahlarda Esed askerleriyle çekilmiş çeşitli görüntüleri bulunuyor. Dün Zeytin Dalı Harekatı'na karşı YPG/PKK-DEAŞ'a destek vermek amacıyla saat 17.00 sularında Afrin'in güneyindeki Nubul Zehra bölgesinden hareket eden rejim destekçisi terörist gruplar, uyarı amaçlı topçu ateşi üzerine kente yaklaşık 10 kilometre kala geri çekilmişti.

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