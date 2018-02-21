15:04, 21 Şubat 2018 Çarşamba

Meksika'daki su altı mağarasında Maya kalıntıları bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meksika'da geçen ay keşfedilen ve dünyanın en büyüğü olduğu düşünülen su altı mağarasında Maya uygarlığına ait çok sayıda kalıntı bulundu.

Science Alert internet sitesinde yer alan habere göre, Meksika Antropoloji ve Tarih Enstitüsünden su altı arkeoloğu Guillermo de Anda keşfe ilişkin yaptığı açıklamada, ekibinin yürüttüğü araştırmalar sonucunda Yucatan Yarımadası'nda keşfedilen mağara sisteminde 250 obruğun ve 198 arkeolojik alanın bulunduğunu kaydetti.

Bu mağaranın dünyanın en önemli su altı arkeolojik alanını temsil ettiğini belirten Anda, mağarada Maya kültüründen çok sayıda kalıntının bulunduğunu ifade etti.

Dalgıçların mağara sisteminde 9 bin yıllık kafatası bulduğunu belirten Anda, mağaradan bazıları 12 bin yıllık olan insan kemikleri ve seramik parçalarının çıkarıldığını kaydetti.

Anda, mağarada araştırmaların devam ettiğini belirtti.