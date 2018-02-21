15:15, 21 Şubat 2018 Çarşamba

Balkan ülkeleri başbakanları Londra’da toplanacak





Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Bosna Hersek başbakanları önümüzdeki hafta başı Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası'nın toplantısı için İngiltere'de biraraya gelecekler

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ve bölgeden beş muadili gelecek Pazartesi günü Londra’da biraraya gelecek. Bölge ülkeleri başbakanları Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası tarafından organize edilen Batı Balkanlar Yatırım Zirvesine katılacak. Haradinaj'ın yanısıra zirveye Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdiç katılacak. Zirvede, hükümet başbakanları sadece isimleriyle tanıtılacak, yani ülkelerin isimleri, bayraklar ya da devlet sembolleri olmayacak.

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