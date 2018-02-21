15:52, 21 Şubat 2018 Çarşamba

Kazakistan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı





Kazakistan'da düzenlenen Hocali Katliamı'nı anma töreninde konuşan Türk Kültür ve Mirası Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, "Soykırımlar bugün için ders olmalı. Savaş ve zulüm uygarlığı terk etmeli." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan’ın başkenti Astana'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları fotoğraf sergisiyle anıldı. Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Raşad Mamedov’un ev sahipliğinde elçilik binasında düzenlenen serginin açılış törenine Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Türk Kültür ve Mirası Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Mamedov, geçen yıl Hocalı Katliamı kurbanlarının anısına düzenledikleri fotoğraf sergisine bu yıl Kazakistan’da 1928-1933 yıllarında yaşanan kıtlık, Holokost ve Kamboçya olaylarından fotoğrafları eklediklerini belirtti. Efendiyeva, Hocalı Katliamı'nın üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen, olayda çekilen acıların insanları hala etkilediğini vurgulayarak "Soykırımlar bugün için ders olmalı. Savaş ve zulüm uygarlığı terk etmeli." diye konuştu. Zulümle mücadelenin herkesin görevi olduğuna işaret eden Efendiyeva, "Zulüm ve şiddet olayları yüzünden insanlar ölüyor, kültürel eserler imha ediliyor. Bu süreçte Türk halkları ortak miraslarını korumak için birleşmeli. Barış ve beraberlik yoluyla zulüm ve şiddetin önüne geçeceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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