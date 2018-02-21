Kenya'da yasağa karşı kaçak naylon torba

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kenya'da naylon torba yasağına karşın bazı Kenyalı tüccarlar, Uganda ve Tanzanya'dan kaçak yollarla ülkeye naylon torba getiriyor.
Ulusal basında yer alan haberlerde, ülke genelindeki yasağa rağmen Migori, Busia ve Mombasa eyaletlerinde, Tanzanya ve Uganda'dan feribotlarla getirilen naylon torbaların kullanıldığı belirtildi.
Birçok esnafın güvenlik görevlilerine yakalanmamak için naylon torbaları raf altında sakladıkları ve sadece müşterileri geldiğinde kullandıkları kaydedilen haberlerde, ayrıca esnafların müşterilerini yasağa karşı uyardıkları ve poşetleri kimseye göstermeden taşımaları yönünde bilgi verdiği aktarıldı.
Kenya Gelir İdaresi Batı Bölgesi Sorumlusu Kevin Safari, son günlerde art arda gelen ihbarlar doğrultusunda Tanzanya ve Uganda sınırındaki kamyon ve tırları kontrol için durdurduklarını belirterek, "Uganda'dan naylon poşet getiren birçok kamyonu yakaladık. Ele geçirdiğimiz poşetlerin tamamını imha edeceğiz." dedi.
BALIK VE SEBZE SATICILARI EN ÇOK ETKİLENENLER ARASINDA
Migori eyaletinin Isibania kasabasındaki bir dükkan sahibi, "Taze kesilmiş meyve ve sebzeleri gazete kağıdıyla paketlemek oldukça zor ve hatta sağlıklı değil. Müşterilerimiz alışverişe gelirken yanlarında kendi torbalarını getirmiyorlar. Biz de müşteri kaybetmemek için mecburen onlara naylon poşetle hizmet ediyoruz." diye konuştu.
Mombasa'da yol kenarındaki seyyar yumurta satıcısı, "Ben haşlanmış yumurta satarak geçiniyorum. Birçok kez müşterilerime gazete kağıdı içinde soyulmuş yumurta satmaya çalıştım fakat bundan memnun olmadılar. Bu nedenler sınırdan satın aldığım naylon poşetleri kullanıyorum." dedi.
50 KİŞİDEN FAZLA İNSAN GÖZALTINDA
Kenya'nın Narok eyaletinde Kenya Ulusal Çevre Yönetim Kurumu (NEMA) tarafından 30 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, meyve ve sebzeleri naylon poşette saklayan ve müşterilerine naylon torbayla satış yaptığı belirlenen 20 esnaf gözaltına alınmıştı.
Son olarak ülkenin kıyı kesimindeki Mombasa eyaletinde NEMA'nın iki gün önce gerçekleştirdiği operasyonda naylon torba kullanan veya kaçakçılığını yapan 31 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Hafta başında mahkemeye çıkarılan 31 kişiden 29'u suçlu bulunarak, 500'er dolar para cezası ya da birer yıl hapis cezası verildi.
Suçlamaları reddeden diğer iki kişi ise yaklaşık 4 bin dolar karşılığında serbest bırakıldı.
YILDA 100 MİLYON NAYLON POŞET TÜKETİLİYOR
Kenya'da hükümet, 16 Mart 2017 tarihli resmi gazetede, insan hayatına ve çevreye verdiği zarar dolayısıyla ülkede naylon torba kullanımı, üretimi ve ithalatını yasaklandığını duyurmuştu.
28 Ağustos'ta başlayan naylon torba yasağına uymayanların, 38 bin dolara kadar para ve 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı açıklanmıştı.
Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, ülkede yaygın kullanılan naylon torbalar, çevre kirliliğinin ve sağlık problemlerinin temel nedenleri arasında yer alıyor.
Kenya'da sadece süpermarketlerde, yılda yaklaşık 100 milyon naylon torba kullanıldığı tahmin ediliyor.
Ruanda, Burundi, Uganda, Güney Afrika, Botsvana, Senegal ve Somali gibi birçok Afrika ülkesinde de naylon torba kullanımına izin verilmiyor.
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Kenyalı tüccarlar, Uganda ve Tanzanya'dan kaçak yollarla ülkeye naylon torba sokuyor
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