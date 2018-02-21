16:43, 21 Şubat 2018 Çarşamba

YSK'dan seçimlerde seyyar sandık kararı





Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifine göre, YSK, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına karar verebilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakı yapabilmesine imkan tanıyan ortak kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı konuyla ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifine göre, YSK, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına karar verebilecek. Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifine göre, ittifak yapan siyasi partilerin milletvekili sayısının hesaplanmasında; ittifakın toplam oyu esas alınacak. Bu oy miktarına göre önce ittifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı belirlenecek, bu sayı ittifakı yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy sayısı esas alınarak paylaştırılacak

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