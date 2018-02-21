Tunus'ta akademisyenlerden protesto

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Tunus'ta devlet üniversitelerinde çalışan öğretim görevlileri, artan hayat pahalılığı karşısında "maaş zammı ve araştırma burslarının hayata geçirilmesi" talebiyle meclis önünde gösteri düzenledi.
Tunus Yüksek Öğrenim Sendikasının çağrısıyla başkentteki meclis binası önünde gerçekleştirilen gösteriye çok sayıda öğretim görevlisi katıldı.
Ülkenin farklı bölgelerinden gelerek meclis önünde toplanan öğretim görevlileri, üzerinde "Devlet üniversitelerini kurtarın", "İşe alımları başlatın, terfinin önünü açın", "Bursları hayata geçirin" yazan dövizler taşıdı.
Yüksek Öğrenim Sendikası Genel Sekreteri Hüseyin Bucerra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek Öğrenim Bakanlığının akademisyenlerin taleplerine "kayıtsız" kaldığından şikayet ederek, dün bakanlık yetkilileri ile gerçekleştirdikleri görüşmede sadece taleplerinin dinlendiğini ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını söyledi.
Akademisyenlerin 2012 yılından bu yana maaşlarına zam yapılmadığını aktaran Bucerra, işe alımların durması, tecrübeli profesörlerin yurt dışına gitmesi ve akademik araştırma için kaynağın kesilmesiyle devlet üniversitelerinde durumun giderek kötüleştiğini vurguladı.
Yüksek Öğrenim Bakanı Selim Halbus'un Yüksek Öğrenim Sendikası ile gerçekleştirdikleri toplantının ardından taleplerinin karşılık bulmadığını aktaran Bucerra, hükümetin duyarsızlığı karşısında seslerini meclise duyurmak için eylemi burada yaptıklarını sözlerine ekledi.
Öte yandan, üniversitelerdeki öğretim görevlilerinin dün ve bugün olmak üzere iki gün derslere girmeyerek grev yaptığı aktarıldı.
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