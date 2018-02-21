Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı (YTB) ve Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) desteğiyle kurulan derneğin açılışına, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Türkiye Mezunları Birliği Başkanı Dr. Hazım Burhan Mustafa ile Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden mezun olmuş çok sayıda Iraklı katıldı.
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay, derneğe ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı ile Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı'nın katkılarıyla Türkiye Mezunları Birliği'nin açılışını yapıyoruz. Bu dernek, Türkiye mezunlarının Irak merkez şubesi olarak çalışacak. Amacımız, Türkiye'den gelen mezunları bir araya getirmek. Derneğin, dost Irak ve Türkiye arasındaki ikili ilişkileri kendi mecrasında geliştireceği kanaatindeyiz."
Türkiye Mezunları Birliği Başkanı Dr. Mustafa ise Kerkük, Bağdat, Erbil veya Duhok'lu olup da Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan çok sayıda kişinin bulunduğunu belirterek, böylesi bir derneğin mezunlar arasındaki dayanışmayı artıracağını ifade etti.
Mustafa, halihazırda yaklaşık 150 olan üye sayısının 300'e ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.
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