17:24, 21 Şubat 2018 Çarşamba

Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in parti başkanlığı sona erdi





Yüksek Mahkeme, "Siyasetten men edilmiş biri parti başkanlığı yapamaz" kararı ile eski başbakanın partisinin başkanlığını bırakmasına hükmetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Navaz Şerif'in partisinin başında kalmasına itiraz edilen davayı karara bağladı. Mahkeme, "Siyasetten azledilmiş birinin partisinin başında kalmaya devam etmesi uygun değil" diyerek, Şerif'in partisi, Pakistan Müslüman Birliği Navaz'ın (PML-N) başında kalmasının yolunu kapattı. Seçim yasasında yapılan değişikliğin ardından Navaz Şerif'in yeniden partisinin başına dönmesine itiraz eden muhalefet partileri, Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi tarafından ömür boyu siyasetten men edilen Şerif'in partisinin başında bulunmasının "uygun olmadığına" hükmederek, eski başbakanı PML-N'nin liderliğinden aldı. Anayasa Mahkemesi tarafından 28 Temmuz 2017'de yolsuzluk suçlamasıyla başbakanlık görevinden azledilen Navaz Şerif, geçen yıl ekim ayında seçim yasasında yapılan değişikliğin ardından yeniden partisinin başına dönmüştü.

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