İspanya Dışişleri Bakanı Dastis İran'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İspanyol mevkidaşı Alfonso Dastis'le bir araya geldi.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelen Zarif ve Dastis, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.
Dastis, Zarif'le görüşmesinde İspanya'nın İran ile P5+1 (BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya) ülkeleri arasında gerçekleşen nükleer anlaşmayı desteklediğini ifade etti.
İki ülke arasında turizm, çevre, enerji, ileri teknoloji ve taşımacılık alanlarında iş birliğini artırmanın gerekliliği üzerinde ortak görüşlerin paylaşıldığı toplantı sonrası Zarif ve Dastis, karşılıklı siyasi ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında mutabakat zaptı imzaladı.
İki ülkenin demiryolu taşımacılığı yetkilileri arasında da bu alanda bir mutabakat zaptı imzalandı.
Dün akşam Tahran'a gelen Dantis, sabah saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edilmiş ve İran Lideri Ali Hamaney'in Dış Politika Danışmanı Ali Ekber Velayeti ile görüşmüştü.
Dastis'in İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'yle de bir araya gelmesi bekleniyor.
Tahran ziyaretinin son gününde Dantis'in yarın ülkedeki İspanyol iş adamlarıyla buluşması öngörülüyor.
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